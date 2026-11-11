Fiestas de Independencia de Cartagena, reconocidas oficialmente como patrimonio de Colombia

Las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre de Cartagena de Indias alcanzaron un hito para la memoria, la identidad y el patrimonio cultural de Colombia.

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En sesión del Concejo Distrital, realizada en el Centro de Convenciones de Cartagena, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes entregó la Resolución 0668 de 2026, mediante la cual se oficializa la inclusión de esta manifestación en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional.

La entrega fue liderada por la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Aglaé Caraballo Mercado, y contó con la participación del alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz; la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón; el presidente del Concejo Distrital, Hernando Piña; integrantes del Comité por la Revitalización de las Fiestas de Independencia, los Grandes Lanceros 2026-2027, Margot Castro Fajardo y Benjamín Paternina León, así como representantes de organizaciones festivas, gestores culturales y comunidades portadoras.

Durante su intervención, la viceministra destacó el significado histórico y cultural de este reconocimiento, que tiene sus raíces en la memoria de 1811 y representa el esfuerzo de generaciones de cartageneros por mantener vivas sus tradiciones.

“Este reconocimiento no es solamente para una celebración, es para las comunidades que la hacen posible. Para las mujeres y los hombres que organizan, crean, bailan, cantan, enseñan y transmiten sus conocimientos”, expresó Aglaé Caraballo.

La funcionaria también subrayó que la inclusión en la Lista Representativa implica una responsabilidad institucional y comunitaria con la continuidad de esta manifestación: “Significa fortalecer los procesos de salvaguardia, garantizar la transmisión de los saberes entre generaciones y acompañar a las comunidades portadoras para que esta manifestación continúe desarrollándose desde sus propios territorios”.

Por su parte, Shirley Tuñón, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), señaló: “Este reconocimiento nacional es el resultado del esfuerzo colectivo y del amor de más de 2.000 hacedores, gestores y comunidades que día a día mantienen viva el alma de nuestra ciudad. Con la entrega de esta resolución por parte del Ministerio de las Culturas, ratificamos nuestro compromiso desde el IPCC para implementar con rigor el Plan Especial de Salvaguardia. Protegeremos nuestros desfiles, cabildos y tradiciones, asegurando que el legado de las Fiestas de la Independencia siga dignificando y uniendo a todo el pueblo cartagenero”.

Entre el 9 y el 11 de noviembre, el Viceministerio de los Patrimonios desarrolló una agenda institucional orientada al diálogo con las autoridades, la articulación institucional y el reconocimiento de las comunidades portadoras del patrimonio cultural de Cartagena, entre los que se destacó la conmemoración de las Fiestas de Independencia en la Plaza de Getsemaní, durante el tradicional Cabildo.

El encuentro exaltó el papel de los habitantes del barrio en la preservación y transmisión de las tradiciones festivas, y reafirmó que el patrimonio cultural vive también en las prácticas, los saberes y las celebraciones de las comunidades.​