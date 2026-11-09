Comunidad LGBTIQ+ de Cartagena participó en Desfile de la Independencia y las Diversidades

En el marco de las Fiestas de Independencia de Cartagena, la ciudad se vistió de orgullo y tradición. Al ritmo de la música, comparsas y las expresiones artísticas, se desarrolló el XVII Desfile de la Independencia y las Diversidades, una manifestación que, durante 17 años, ha abierto espacios para visibilizar las identidades, reivindicar derechos de la comunidad LGBTIQ+ y celebrar la libertad de ser en las tradiciones novembrinas.

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Desde Las Bóvedas hasta la Plaza de los Coches, el Centro Histórico fue escenario de una colorida noche en la que colectivos, activistas, representantes de la comunidad LGBTIQ+ y delegaciones invitadas compartieron un mensaje de reconocimiento, respeto y convivencia. Una celebración que, en el marco de La Fiesta que Nos Une, reafirma que la diversidad también es parte de las tradiciones y de la riqueza cultural que identifica a Cartagena.

El desfile fue posible gracias al trabajo articulado entre la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), la Mesa Técnica LGBTIQ+ y la Mesa Civil de la Diversidad de Cartagena.

El tradicional desfile también contó con la participación de la campaña Distrital: Me la Gozo Sin tu Acoso, dejando un mensaje de respeto, civismo y sensibilización frente al acoso para evitar su práctica y que todes puedan vivir las Fiestas de la Independencia de Cartagena en libertad.

“Sin duda, fue una gran noche de arte, diversidad y libertad de ser, que nos recuerda que celebrar la Independencia también significa reconocernos en nuestras diferencias y convivir desde el respeto. Desde la Secretaría de Desarrollo Social seguimos llevando el mensaje de prevención de las violencias y el acoso a los escenarios de nuestras tradiciones, promoviendo celebraciones en las que todas las personas puedan brillar, disfrutar y sentirse libres y respetadas. Esta es también una apuesta de la Administración Distrital por una Cartagena más equitativa e incluyente, donde la diversidad sea reconocida y respetada”, manifestó Johanna Ordosgoitia, asesora de Despacho para la Mujer y Equidad de Género.

El desfile culminó en la Plaza de los Coches con presentaciones artísticas y muestras culturales a cargo de la población sexualmente diversa.