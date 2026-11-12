Real Cartagena sumó un punto tras igualar de visitante contra Real Cundinamarca

Real Cartagena evitó una derrota que habría complicado sus aspiraciones en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026.

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El conjunto auriverde igualó 2-2 frente a Real Cundinamarca en el estadio Municipal de Mosquera, luego de estar dos goles por debajo en el marcador. El resultado correspondió a la cuarta fecha del cuadrangular B y le permitió al equipo dirigido por Álvaro Hernández sumar un punto en condición de visitante.

La primera parte terminó siendo desfavorable para los cartageneros, que pagaron caro dos fallas que facilitaron las anotaciones del rival. Carlos Zambrano abrió el marcador al minuto 30, tras recuperar una pelota que perdió Guillermo Tegüé. Más tarde, al 42, Jhojan Amaya aprovechó una salida fallida del arquero Guillermo Gómez para establecer el 2-0. Con esa diferencia terminó el primer tiempo, dejando a Real Cartagena obligado a cambiar su planteamiento.

Para la etapa complementaria, Hernández introdujo tres variantes que le dieron mayor impulso al ataque. La reacción comenzó al minuto 68, cuando Mauro Manotas conectó un centro desde el sector izquierdo y consiguió el descuento, en una jugada que necesitó revisión del VAR.

La igualdad llegó al 82 por intermedio de Luis Tafur, quien desvió un disparo de Juan Pablo Gallego y envió el balón al fondo de la red. En los minutos finales, el videoarbitraje también anuló un gol de Real Cundinamarca por una infracción previa, mientras que Onel Acosta fue expulsado en el tiempo añadido.

Con el empate, Real Cartagena alcanzó cinco puntos y permanece en el tercer lugar del grupo B, detrás de Deportes Quindío, con seis unidades, y Tigres FC, que también suma cinco, mientras Real Cundinamarca ocupa la última casilla con dos puntos.

En la tabla de reclasificación, los heroicos llegaron a 66 unidades y conservan la tercera posición, por detrás de Envigado FC (71) y Deportes Quindío (70).