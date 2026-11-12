Fortalecen controles de seguridad en Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena

En el marco del dispositivo integral de seguridad dispuesto para las Fiestas de Independencia 2026, la Policía Nacional y Migración Colombia fortalecieron los controles migratorios y de seguridad en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, principal puerta de entrada de visitantes nacionales y extranjeros a la ciudad.

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Estas acciones son lideradas por personal especializado que recibió capacitación durante el mes de octubre por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), con el apoyo de las agencias de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP).

Gracias a los conocimientos adquiridos y al fortalecimiento de los protocolos de verificación, análisis de riesgo y perfilamiento de viajeros, se han incrementado las acciones preventivas, permitiendo identificar e inadmitir a ciudadanos extranjeros que representan factores de riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana.

“En esta época del año, cuando inicia la temporada alta vacacional y nuestra ciudad recibe miles de visitantes, buscamos prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo a nuestros niños, niñas y adolescentes. El objetivo es proteger sus derechos y evitar que personas con intenciones ilícitas ingresen al territorio para vulnerarlos. Ya son dos mil personas inspeccionadas, de los cuales 59 han sido inadmitidos.”, manifestó el señor coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

Bajo la estrategia “Task Force” (Fuerza de Tarea), la Policía Nacional lidera acciones articuladas con autoridades nacionales e internacionales para prevenir delitos que afecten a la infancia y adolescencia, fortaleciendo los controles en puntos de ingreso al país y evitando que ciudadanos extranjeros vinculados a conductas contrarias a la ley lleguen a la ciudad con fines relacionados con la explotación o vulneración de menores de edad.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo sus derechos, contribuyendo así a una Cartagena más segura durante las Fiestas de Independencia.