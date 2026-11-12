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12 nov 2026 Actualizado 09:15

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La Casa Sede del Concurso Nacional de Belleza® abre sus puertas para recibir a las candidatas 2026

Junto a Raimundo Angulo Pizarro, las 26 aspirantes comparten en la emblemática edificación, epicentro de la historia del certamen en el Centro Histórico de Cartagena

La Casa Sede del Concurso Nacional de Belleza® abre sus puertas para recibir a las candidatas 2026

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La Junta Directiva del ConcursoNacional de Belleza®, encabezada por su presidente Raimundo Angulo Pizarro, dio la bienvenida a las 26 candidatas en la tradicional Casa Sede del certamen.

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Este espacio alberga tesoros fundamentales de la institución, entre los que destaca la galería pictórica en su segundo piso con los cuadros oficiales al óleo de las soberanas nacionales, así como el Portal de las Reinas en la zona exterior del Portal de los Escribanos, un corredor fotográfico en homenaje a quienes han obtenido a representación nacional e internacional del certamen.

Durante la jornada, las aspirantes acuden al balcón principal de la Casa Sede para realizar la fotografía oficial y saludar a las comitivas, locales y turistas que se congreganen la Plaza de Bolívar la proclamación entre música y tambores. Este encuentro reafirma la conexión entre el certamen, la tradición cartagenera y el país.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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