Alcaldía de Cartagena realizará rendición de cuentas este 11 de diciembre

La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo la administración del alcalde Dumek Turbay Paz, realizará el próximo 11 de diciembre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2026, un espacio para presentar a la ciudadanía los resultados, avances y acciones desarrolladas en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027 ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.

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La jornada se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube de la Alcaldía Mayor de Cartagena. Esta metodología permitirá que los ciudadanos puedan conectarse a la transmisión y conocer la información relacionada con la gestión adelantada por el Gobierno distrital durante el año.

Para promover la participación ciudadana en este ejercicio, la Alcaldía Mayor de Cartagena dispondrá de sus cuentas oficiales en Instagram, Facebook y X como espacios para recibir las preguntas, inquietudes y temas de interés de los cartageneros sobre la gestión distrital. Oportunamente, se informará a través de estos mismos canales a partir de qué fecha estarán habilitados estos espacios para que la ciudadanía pueda enviar sus consultas y proponer los asuntos que desea conocer durante la audiencia.

Este ejercicio busca propiciar un diálogo entre la Administración y la ciudadanía alrededor de la gestión pública, facilitar el acceso a la información y promover el seguimiento de los compromisos y resultados del Plan de Desarrollo ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’.