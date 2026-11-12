“Alerta Coroncoro”: campaña promovida por Casa del Niño en Fiestas de Independencia

En medio del colorido, la música y la alegría de las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño regresa con “Alerta Coroncoro”, su campaña de prevención que busca sensibilizar a las familias cartageneras sobre la importancia de proteger la salud y la vida de los niños, niñas y adolescentes durante La Fiesta que nos Une.

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Bajo el mensaje “¡Porque cuidar también es celebrar!”, la institución invita a disfrutar de nuestras tradiciones con responsabilidad, recordando que la prevención es fundamental para evitar situaciones que puedan empañar la celebración.

En este sentido, Casa del Niño comparte algunas recomendaciones esenciales para padres y cuidadores:

* Evitar que los menores manipulen o permanezcan cerca de buscapiés, traki-trakis y cualquier tipo de artefacto pirotécnico. Su uso puede ocasionar quemaduras graves, lesiones permanentes e intoxicaciones.

* Mantener las bebidas alcohólicas fuera del alcance de niños y adolescentes. Su consumo puede provocar intoxicaciones graves y comprometer su vida.

* Evitar el uso de espuma en aerosol y maizena sobre el rostro de los menores, especialmente cerca de ojos, nariz y boca, para prevenir irritaciones, lesiones o intoxicaciones.

* Ofrecer agua frecuentemente, utilizar protector solar, ropa fresca y sombreros para proteger a los pequeños de las altas temperaturas.

* Evitar aglomeraciones, empujones y situaciones que puedan ocasionar golpes, caídas o traumatismos. Los menores deben permanecer siempre acompañados por un adulto responsable.

* Promover el lavado frecuente de manos, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a los niños de la exposición al humo y otros irritantes.

Casa del Niño recuerda que, ante quemaduras, intoxicaciones, dificultades respiratorias o golpes de consideración, es fundamental acudir oportunamente a un servicio de urgencias. En caso de quemadura, se recomienda enfriar la zona con agua corriente fresca durante 20 minutos, sin aplicar cremas, aceites ni remedios caseros. Ante una posible intoxicación, no se debe inducir el vómito.

“Las Fiestas de Independencia son una oportunidad para celebrar nuestra identidad y mantener vivas nuestras tradiciones, pero ninguna celebración debe poner en riesgo la vida de nuestros niños. Desde Casa del Niño invitamos a las familias a asumir la prevención como una responsabilidad compartida, porque la mejor fiesta es aquella en la que todos regresamos sanos y salvos a casa”, expresó el doctor Luis Alberto Percy Vergara, director general de Casa del Niño.

Con #AlertaCoroncoro, Casa del Niño reafirma su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia, invitando a toda Cartagena a vivir unas fiestas llenas de alegría, tradición y autocuidado.