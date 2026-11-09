Los dueños de la música de Elvis y Eminem presentaron demandas contra un generador de música con IA

Los propietarios de los derechos sobre la música de Elvis Presley, junto con la editorial responsable de gran parte de la discografía de Eminem, han presentado nuevas y extensas demandas federales contra Suno, una plataforma de generación de música mediante inteligencia artificial.

¿Qué dice la demanda relacionada con Elvis Presley?

La demanda relacionada con Presley, presentada ante el Distrito Norte de California por un grupo que incluye a Authentic Brands Group, Raleigh Music Publishing y otras entidades contra el generador de música mediante inteligencia artificial Suno, acusa a la plataforma de infringir los derechos de autor y de explotar la identidad de Presley cada vez que los usuarios de Suno mencionan su nombre al generar nuevas canciones.

En un documento de 51 páginas, los demandantes sostienen que Suno infringió la ley “ELVIS”, siglas en inglés de “Ensuring Likeness Voice and Image Security Act”, una normativa de 2024 del estado de Tennessee que prohíbe a las empresas de inteligencia artificial clonar la voz de los cantantes.

Según la demanda, la plataforma permite a los usuarios crear temas que replican el “rico timbre vocal” de Presley sin contar con su autorización.

¿Y la de Eminem?

Eight Mile Style, una sociedad de responsabilidad limitada que controla cientos de grabaciones de Eminem, incluidas “Lose Yourself”, “Without Me” y “The Real Slim Shady”, alegó en su propia demanda que Suno infringió sus derechos de autor al permitir que los usuarios generaran canciones y letras que replican los temas del rapero.

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¿Qué dice Suno?

Los abogados argumentaron que Suno “se ha codificado mecánicamente con las identidades, el arduo trabajo, la creatividad y el tiempo de los artistas, aprovechándolo todo para alimentar una cadena de montaje incesante destinada a generar dinero contante y sonante”.

¿Qué ejemplos presentaron las demandas?

Ambas demandas incluían varios ejemplos de canciones generadas que, presuntamente, sonaban como Presley o presentaban letras que replicaban la obra de Eminem.

“El próximo Elvis no tomará una guitarra. La voraz carrera hacia el abismo de Suno pretende volver obsoleta la creatividad humana; replica fríamente, sin licencia y en cuestión de segundos, aquello que requiere años de aprendizaje, esfuerzo, mantenimiento y una búsqueda incesante de mejora y perfección. Esto plantea a las futuras generaciones que se aventuren a emprender una labor creativa, ya de por sí ardua, incierta y no siempre lucrativa, la siguiente pregunta: ‘¿Para qué sirve todo esto?’“, escribieron los abogados en el caso relacionado con Presley.

“Esta demanda busca recuperar el valor de esas identidades apropiadas indebidamente y detener su explotación comercial continua”, escribió el abogado Alan D. Rose en el escrito judicial.

¿Qué respondió Suno?

Suno negó las acusaciones y sostuvo ante el tribunal que no había “nada ilegal” en solicitar una canción al estilo de un artista determinado.

¿A qué otros casos anteriores se suman estas demandas?

Estos casos se suman a otros similares presentados por ambas partes contra Anthropic y Meta, respectivamente.

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El mes pasado, Authentic Brands Group, junto con otros editores de la obra de Presley, interpuso una demanda federal contra Anthropic, alegando que su chatbot de inteligencia artificial, Claude, fue entrenado de manera indebida utilizando 274 canciones de Presley, incluidos temas emblemáticos como “Can’t Help Falling in Love with You”, “Run On” y “Farther Along”.

El grupo exigió una indemnización total de 48,6 millones de dólares por el uso de dichas canciones y solicitó que Anthropic cese la infracción de los derechos de autor de los titulares. Anthropic ha negado las acusaciones.

Por su parte, Eight Mile Style demandó a Meta en junio, reclamando aproximadamente 110 millones de dólares.

La empresa alega una infracción de derechos de autor, señalando que Meta almacenó, sin autorización, 243 grabaciones del rapero en sus plataformas Facebook, WhatsApp e Instagram.

En junio, los abogados de Meta calificaron la demanda de “fantasiosa” ante el tribunal; sin embargo, un juez federal de Michigan dictaminó que el caso podía avanzar a la fase de presentación de pruebas.