The Mills le canta a los amores inesperados con ‘Quererte es involuntario’

Hay encuentros que no se planean y personas que aparecen en el momento menos esperado. A partir de esa idea, The Mills presenta ‘Quererte es involuntario’, su nuevo sencillo, una canción que explora la atracción inesperada, el deseo y las emociones que surgen cuando alguien transforma por completo una noche.

El lanzamiento llega después de un año significativo para la agrupación colombiana, que recientemente celebró sus 20 años de trayectoria musical con un concierto sold out en el Movistar Arena de Bogotá, el más grande de su carrera. Durante el espectáculo, la banda compartió escenario con artistas invitados e hizo un recorrido por algunos de los momentos más importantes de su historia.

Ahora, The Mills continúa apostándole a nueva música con una propuesta que mantiene su identidad sonora y presenta una historia alrededor de esos sentimientos que aparecen sin que exista una decisión consciente de por medio.

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Una canción sobre los sentimientos que no se pueden controlar

‘Quererte es involuntario’ aborda el momento en el que una persona llega inesperadamente y despierta emociones que parecían difíciles de recuperar. La letra combina vulnerabilidad, atracción y deseo, mientras construye una historia en la que un encuentro cambia la forma de ver las cosas.

En uno de sus fragmentos, la canción plantea el contraste entre los momentos difíciles y la aparición de alguien que devuelve la emoción: “La vida vuelve y pega fuerte y me quita la fe”. A partir de esa sensación, el tema desarrolla una narrativa sobre el flechazo, la fascinación por otra persona y las ganas de descubrirla.

La historia también se mueve entre conversaciones que se extienden hasta la madrugada y esa conexión que puede surgir de manera espontánea. El estribillo, “Quererte es involuntario”, resume el concepto central del sencillo: hay sentimientos que no se planean ni se eligen, simplemente suceden.

Bako compuso el sencillo y JuanDa Morales estuvo a cargo de la producción

La canción fue compuesta por Bako y producida por JuanDa Morales. Musicalmente, el sencillo conserva el rock pop característico de The Mills, con una propuesta que busca conectar con quienes han vivido un amor inesperado o una atracción que aparece sin previo aviso.

Con este lanzamiento, la banda continúa desarrollando su repertorio después de celebrar dos décadas de carrera. La agrupación mantiene su apuesta por contar historias personales a través de la música, con letras que exploran las relaciones, las emociones y las experiencias que marcan la vida.

‘Quererte es involuntario’ ya se encuentra disponible en las principales plataformas de audio y video.