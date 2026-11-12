Carlos Vives, Grupo Niche y Karol G son los primeros colombianos ganadores del Latin Grammy 2026

Carlos Vives, Grupo Niche y Karol G se convirtieron en los primeros ganadores de los Latin Grammy 2026.

¿Cuántos colombianos han ganado hasta el momento?

Durante “La Premiere”, que inició a las 3:00 p.m. y fue transmitida por las cuentas oficiales de Youtube, X y Facebook de la Academia Latina de la Grabación, cinco colombianos se alzaron con los primeros Latin Grammy en su vigésima séptima edición.

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¿Quiénes fueron los galardonados?

Carlos Vives ganó en la categoría de “Mejor álbum de Cumbia/vallenato” por “El último disco Vol. 1″.

Por su parte, el maestro José Aguirre, director del Grupo Niche, fue galardonado con el premio a “Mejor canción tropical” por “Realidad-es”.

Karol G y Feid se llevaron el premio a “Mejor Interpretación Reggaetón” por su colaboración en “Verano Rosa”.

La agrupación musical Cantoalegre recibió el gramófono en la categoría de “Mejor Álbum de Música Infantil” por su disco “Mil Secretos”, junto a la cantautora Marta Gómez.

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Finalmente, el compositor Vicente Jiménez, más conocido por su nombre artístico Vibarco, se llevó el premio a “Mejor Canción Pop/Rock” como coautor de la canción de Ca7riel & Paco Amoroso “Hasta Jesús Tuvo un Mal Día”.

¿A qué hora es la ceremonia principal?

La ceremonia principal se llevará a cabo esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, a partir de las 8:00 p.m.