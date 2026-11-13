Vibarco y José Aguirre: colombianos reconocidos detrás de la música en los Latin Grammy 2026

La música colombiana tuvo presencia en los Latin Grammy 2026 no solo a través de sus intérpretes, sino también de quienes participaron en la creación de canciones. Entre los nombres reconocidos de esta edición se encuentran Vicente Jiménez, conocido como Vibarco, y José Aguirre, dos compositores colombianos que recibieron gramófonos por su trabajo.

Sus reconocimientos ponen el foco en una parte fundamental de la industria musical: los autores que construyen las letras, melodías y sonidos que posteriormente llegan al público en las voces de diferentes artistas. Aunque los intérpretes suelen ser los protagonistas de los lanzamientos y las presentaciones, detrás de cada producción también hay equipos creativos que aportan a su desarrollo.

Vibarco, reconocido por su trabajo en una canción de CA7RIEL y Paco Amoroso

Vibarco fue uno de los colombianos destacados en la categoría Mejor Canción Pop/Rock, gracias a su participación en la composición de ‘Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día’, tema interpretado por CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Sting.

La canción reunió a varios creadores en su proceso de composición, entre ellos Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL, Paco Amoroso, Vibarco, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver.

El reconocimiento destaca la contribución del colombiano a una producción que conectó diferentes nombres de la escena musical. Su participación también evidencia cómo los compositores pueden trabajar en proyectos que reúnen artistas de distintas generaciones y estilos.

Vibarco, cuyo nombre real es Vicente Jiménez, se ha desempeñado como compositor dentro de la industria musical. Su reconocimiento en esta edición de los Latin Grammy representa una distinción a su labor creativa y a su participación en una canción premiada.

José Aguirre también recibió un Latin Grammy por ‘Realidad-Es’

Otro de los nombres colombianos reconocidos fue José Aguirre, quien obtuvo el premio a Mejor Canción Tropical por ‘Realidad-Es’, interpretada por Grupo Niche.

En esta categoría, el reconocimiento se entrega a los compositores de la obra, por lo que el premio resalta el trabajo realizado en la creación de la canción. Aguirre ha estado vinculado a la trayectoria musical de Grupo Niche y al desarrollo de la salsa colombiana.

Su participación en este reconocimiento vuelve a destacar el aporte de los creadores nacionales a un género que ha tenido una importante presencia en la música latinoamericana.

La distinción también permite recordar que una canción es el resultado de un proceso en el que intervienen diferentes profesionales. La composición, los arreglos, la producción y la interpretación son labores que se complementan para dar forma a una obra musical.

Los compositores colombianos también son protagonistas

Los premios obtenidos por Vibarco y José Aguirre muestran otra manera de contar la presencia de Colombia en los Latin Grammy. Más allá de los artistas que suben al escenario a interpretar sus canciones, los compositores también hacen parte de los reconocimientos que entrega la Academia Latina de la Grabación.

En categorías como Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Canción Tropical, el foco está puesto en la creación de las obras. Esto permite visibilizar a quienes participan en el proceso creativo y cuyo trabajo, en muchas ocasiones, no recibe la misma atención que el de los intérpretes.

Para la industria musical colombiana, estos reconocimientos representan una oportunidad de destacar el talento que se desarrolla en diferentes áreas y géneros. Desde la salsa hasta el pop y el rock, los creadores nacionales continúan participando en proyectos que llegan a públicos de distintos países.

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La edición 2026 de los Latin Grammy dejó así nombres colombianos que se destacaron por su aporte detrás de la música. Vibarco y José Aguirre recibieron gramófonos por sus composiciones, recordando que las canciones también tienen historias y autores que merecen ser reconocidos.