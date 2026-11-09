Kakalo: La nueva voz que busca ganarse el Latín Grammy como mejor álbum de música mexicana

Kakalo es un artista es un cantante, compositor y productor mexicano originario de Hermosillo, Sonora, ha tenido la oportunidad de cantar con grandes artistas como Carín León y componer para otros más, en entrevista con Caracol Radio contó más detalles de su trabajo musical.

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La canción “tierra trágame” que cantó junto a Carín León llevó a que nombre sonara en muchos lugares donde él no se imaginó, incluso fue nominada a los premios Latín Grammy.

“Es una canción muy especial, muy íntima. Es una canción escrita con mucho corazón y también es mi primera canción inédita como solista. Además, fue la canción que me llevó a Viña del Mar a ganar Gaviota de Plata”, contó el artista a Caracol Radio.

Nominación al Latín Grammy:

Este año Kakalo regresa a los premios nominado por la Academia Latina de la Grabación en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por ‘De Parte Mía’, su segundo álbum de estudio, y el primero que el cantautor sonorense escribe y produce de principio a fin.

Es su segunda nominación en dos años, y la primera en la que el reconocimiento no es para un tema sino para todo un proyecto. Una sola canción le bastó para abrir dos de los escenarios más exigentes de la música en español. “Tierra Trágame” lo coronó en la competencia internacional del Festival Viña del Mar 2025, donde recibió su primera Gaviota de Plata, y lo llevó a la lista de nominados al Latín GRAMMY en Mejor Canción Regional Mexicana.

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De parte mía, nuevo álbum

El amor manda en las 13 canciones de ‘De Parte Mía’, y lo hace sin repetir una sola emoción. El disco recorre el primer amor que no se sabe nombrar, la devoción absoluta, los amores prohibidos, el que se entrega sin mirar atrás y esa herida profunda que cuesta cerrar.

Para contarlo, Kakalo suma voces de peso como Andrés Obregón en “Sobre la Marcha”, Lasso en “Y a ti, ¿Qué tal te va?”, Octavio Cuadras en “Ni Que Fuera Tú” y Leonel García en “Tu Ladito de la Cama”, colaboraciones que reflejan el respeto que se ha ganado entre sus colegas.

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Premios Latin Grammy

La gala de entrega de los premios Latín Grammy en esta nueva versión se realizará el jueves 12 de noviembre en Estados Unidos, allí se premiará a los mejor de la música en español.

Próximos proyectos

Kakalo se encuentra trabajando en su segundo álbum, está componiendo y produciendo en su estudio de grabación en Hermosillo y tiene como meta darlo a conocer en el mes de abril de 2027.

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