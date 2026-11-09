Dominic Miller, coautor con Sting de ‘Shape of My Heart’ y más éxitos, estará en Colombia en 2027

El músico, compositor y productor musical argentino Dominic Miller, guitarrista de Sting por más de tres décadas, pasó por los micrófonos de 6AM W para conversar sobre sus próximos conciertos en Colombia el 21, 23 y 29 de enero de 2027 en Bogotá, Villa de Leyva y Medellín, respectivamente; su nuevo disco dedicado a su madre, su libro de guitarra de los Beatles y su éxito “Shape of My Heart”.

¿Será su primera presentación en Colombia?

Con respecto a si esta es su primera vez que se presenta en Colombia, aclaró: “No, no es la primera vez. Porque ya he tocado con Sting dos o tres veces. Y también toqué con mi grupo hace casi 15 años. No sé cuándo. Pero se siente como si fuera la primera vez que vengo”.

¿Qué más hará además de presentarse en el país?

Además de sus tres presentaciones en el país, también ofrecerá una clase magistral en la Escuela de Música Fernando Sor en Bogotá y explicó que “me gusta compartir todo lo que hago con los estudiantes. Porque me interesa mucho el inicio de una carrera en la música. Y cada vez que veo a los estudiantes, me da un poco más de entusiasmo por la música”.

¿Cómo surgió “Shape of My Heart”?

Hablando de su canción “Shape of My Heart”, coescrita junto a Sting, afirmó: “Esta canción fue... Cada vez que surge una buena idea, es una mezcla de suerte y mucho trabajo. Tuve una idea inspirada en la música de Chopin, el pianista. Por eso tiene acordes muy pianísticos y un poco de suerte”.

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Reveló que “Estaba tocando esta pequeña canción delante de Sting, sin pensarlo demasiado. Y fue Sting quien vio que aquello era una canción; no fue idea mía en absoluto, sino gracias a su imaginación como compositor que fue posible convertirla en una canción”.

¿Cómo hizo parte de la película “El perfecto asesino”?

Respecto a cómo la canción terminó en los créditos finales de la película “El perfecto asesino”, protagonizada por Jean Reno, Gary Oldman y Natalie Portman, dijo: “Recuerdo también que Luc Besson, el director de “Léon”, me llamó en 1994 y me contó que tenía una película. Me dijo que tenía una película y que le gustaría incluir esta canción, así, sin más. Y yo respondí: “Por supuesto”. Así que fui a París para la mezcla de la canción en la película y todo salió bien".

¿Con cuántos músicos se presentará en Colombia?

Comentó que para sus presentaciones en Colombia no viene solo: “Vengo con mi increíble grupo, por supuesto. Somos cuatro. Tengo un bajista que viene de Bélgica, Nicolas Fisman. Tengo un baterista que viene de Israel, se llama Ziv Ravitz. Un baterista increíble. Y también tengo un músico argentino que viene de Jujuy, en Argentina, y que toca el bandoneón. Así que somos cuatro”.

¿Por qué hizo un libro de guitarra de los Beatles?

También habló sobre su nuevo libro para guitarra de los Beatles y confesó que lo hizo “porque considero que los Beatles son como Bach, Johann Sebastian Bach. Es una música muy importante y quise realizar un trabajo de arreglos para guitarristas y profesores de guitarra, pensando en sus alumnos”.

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“Es algo que los guitarristas necesitan, ya que siempre me ha fascinado la música clásica para guitarra, especialmente la música de Venezuela y también de Colombia, dentro del ámbito de la música clásica. Sin embargo, no hay música moderna en este repertorio. Por eso preparé estos arreglos, empleando una técnica específica para guitarristas clásicos”, agregó.

¿En qué está trabajando en este momento?

Y reveló que “Actualmente estoy trabajando en un libro con música de Stevie Wonder. Así que, en mi opinión, Stevie Wonder, Bach y los Beatles están al mismo nivel”.

¿Qué significó Phil Collins para su carrera?

Por último, confesó que “Phil Collins fue un artista muy importante para mi carrera, porque el primer éxito popular que grabé fue con él. Así que esa canción, ‘Another Day in Paradise’, casi me dio la llave de la industria musical”.

“Por eso le tengo mucho cariño. Es una gran persona. No sé cómo estará ahora. Creo que no muy bien, porque ya no puede tocar la batería. Y la batería es su pasión. No puedo imaginar nada peor que no poder tocar tu instrumento”, finalizó.

Escuchar la entrevista completa:

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