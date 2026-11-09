Cambios en operación de TransCaribe durante Fiestas de la Independencia

TransCaribe, el sistema de transporte masivo de los cartageneros, presentará algunas modificaciones en su operación durante las Fiestas de la Independencia de Cartagena, especialmente en los días declarados cívicos mediante el Decreto 0478 de 2026 expedido por la Alcaldía de Cartagena.

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Además, se prevén algunos desvíos importantes el día jueves 12 de noviembre, por el Desfile de la Independencia en la Avenida Santander.

Así operará TransCaribe durante las Fiestas

Los días lunes 9 y martes 10 de noviembre, la operación se mantendrá de manera habitual.

Los días miércoles 11, jueves 12 de noviembre y sábado 14 de noviembre, el sistema operará con programación y horario de día sábado: rutas troncales y pretroncales de 5:30 a.m. a 8:30 p.m., rutas alimentadoras de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; ruta T100E de 6:00 a.m. a 1:00 p.m.; ruta A102 de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.; y ruta C001 de 5:00 a.m. a 9:30 p.m.. Las rutas A111, C017, C018 y la extensión de la ruta X106 a la Gobernación de Bolívar, no operarán.

Los días viernes 13 de noviembre, domingo 15 de noviembre y lunes festivo 16 de noviembre, TransCaribe operará con programación y horario de día domingo: rutas troncales y pretroncales de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.; rutas alimentadoras de 5:30 a.m. a 9:30 a.m.; y ruta C001 de 5:30 a.m. a 9:00 p.m. No operarán las rutas A111, C017, C018, A102, T100E, ni la extensión de la ruta X106 hacia la Gobernación de Bolívar.

“Invitamos a nuestros usuarios a vincularse al Canal de WhatsApp “TransCaribe te informa” y a seguir nuestras redes sociales, y activar las notificaciones, para que reciban en tiempo real las novedades de nuestra operación. Queremos invitarlos a que vivan sanamente, con cultura y respeto, de nuestras tradiciones, y a que elijan moverse a bordo de TransCaribe”, indicó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

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