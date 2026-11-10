Riña en el barrio La María dejó un herido con arma de fuego: hay un capturado

En desarrollo de las acciones operativas orientadas a proteger la vida y garantizar la convivencia ciudadana, la Policía Nacional logró la captura de un hombre de 38 años de edad, por el delito de lesiones personales, en hechos ocurridos en el barrio La María, sector Los Corales.

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El procedimiento se presentó en horas de la madrugada, cuando, en medio de una riña, un ciudadano de 46 años resultó lesionado por un proyectil de arma de fuego a la altura de la rodilla izquierda. El lesionado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica para la valoración de la herida.

Ante esta situación, la oportuna intervención de los uniformados permitió controlar el hecho y evitar que la riña escalara y se presentaran nuevas afectaciones a la integridad de las personas. El presunto responsable fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. Durante el procedimiento no fue posible ubicar el arma de fuego presuntamente utilizada en el incidente.

“La intolerancia y las riñas pueden desencadenar hechos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía para que resuelva sus diferencias mediante el diálogo y acuda a las autoridades cuando se presenten situaciones que afecten la convivencia. Continuaremos fortaleciendo las acciones de prevención y control para proteger la vida de los cartageneros”, aseguró el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la tranquilidad de los habitantes de Cartagena, a través de la línea de emergencia 123.