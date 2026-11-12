Luismi Yanes fue condecorado por el Concejo por su aporte a la música local

La música cartagenera tuvo un nuevo motivo de celebración durante las actividades por los 215 años de la Independencia. El cantante y percusionista Luismi Yanes, conocido como «El Caballo de la Salsa», recibió la Orden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, otorgada por el Concejo Distrital.

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La distinción, en el grado Comendador, fue concedida mediante la Resolución 300 de 2026 y reconoce su trayectoria artística, disciplina y aporte a la difusión de la salsa y los ritmos tradicionales del Caribe colombiano.

Yanes comenzó su recorrido musical desde temprana edad, cuando participó en diferentes agrupaciones y escenarios que le permitieron fortalecer sus habilidades como cantante, percusionista e intérprete.

En 2023 decidió emprender una nueva etapa como solista y creó su propia agrupación, «La Caballería». Con este proyecto ha desarrollado una propuesta independiente que conserva la esencia de la salsa y la charanga, al tiempo que incorpora nuevos sonidos.

Su carrera también ha tenido reconocimientos en escenarios nacionales, especialmente en el Carnaval de Barranquilla, donde ha recibido varios premios Congo de Oro.