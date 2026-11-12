Xiomy Santos presentó «Luna» junto a ENBLESS Records
La cantante colombiana fue recomendada por Billboard en Argentina
Su camino artístico está marcado por una formación en canto lírico y una experiencia que abarca orquestas tropicales, eventos culturales y montajes de ópera. Este recorrido le ha permitido explorar diferentes géneros y desarrollar una propuesta vocal versátil.
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Santos también ha llevado su música a escenarios de Colombia, Panamá, Ecuador y Turquía, experiencias que han contribuido a su crecimiento como intérprete.
En 2023 inició oficialmente su carrera como solista con el lanzamiento de «Adicta». Ahora, con «Luna», presenta una nueva faceta de su propuesta musical y continúa construyendo una identidad propia.
Esta etapa cuenta con el acompañamiento de ENBLESS Records, sello liderado por Gustavo Alvarado, conocido como «El Cabo», que trabaja en el desarrollo y proyección de nuevos talentos.
Con este lanzamiento, Xiomy Santos busca consolidar su camino como solista y ampliar su conexión con el público latinoamericano. La canción ya hace parte de su catálogo musical y puede conocerse a través de sus plataformas digitales.