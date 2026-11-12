Senador Cabrales pidió restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El senador Enrique Cabrales volvió a advertir sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en las redes sociales y pidió avanzar en medidas para protegerlos de la explotación sexual, el ciberacoso y el contacto con personas que buscan aprovecharse de ellos en internet.

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El pronunciamiento se produjo tras conocerse una investigación en España que documentó más de 1.100 videos de abuso sexual infantil en TikTok, los cuales acumularon 48 millones de visualizaciones y registraron interacciones de miles de perfiles, según el comunicado del congresista.

Ante este panorama, Cabrales recordó que el 20 de marzo de 2024 presentó su primer proyecto de ley para proteger a los menores de los riesgos asociados al uso de estas plataformas. El 22 de julio de 2026 volvió a radicar la iniciativa, que propone prohibir el acceso a redes sociales a personas menores de 16 años en Colombia.

“Lo que está ocurriendo en el mundo debe encender todas las alarmas en Colombia. Según la CRC, el 67 % de los niños de 6 a 9 años que acceden a redes sociales en Colombia prefiere TikTok”, afirmó el senador. También sostuvo que la seguridad de los menores debe estar por encima de los intereses comerciales de las plataformas.

La propuesta busca prevenir situaciones que puedan afectar la integridad y el desarrollo de niños y adolescentes, entre ellas el abuso y la explotación sexual, el ciberacoso, el contacto con depredadores digitales, el reclutamiento y la exposición a contenidos violentos o perjudiciales.

El proyecto espera iniciar su discusión en la Comisión Primera del Senado. El congresista Hernán Cadavid, del Centro Democrático, fue designado como ponente de la iniciativa.