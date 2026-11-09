Desfile del Bando tendrá 150 agrupaciones artísticas este 12 de noviembre

Un despliegue monumental de folclor, expresión artística y memoria popular se apoderará de toda la Avenida Santander durante el Gran Desfile del Bando de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre.

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El desfile iniciará puntualmente a las 10:00 de la mañana desde el frente del edificio San Sebastián, sitio oficial para la lectura del Bando, acto encabezado por las autoridades institucionales y festivas junto al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz; la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez; los Grandes Lanceros, la Reina de la Independencia, los Lanceros Guardianes y los actores festivos.

El recorrido estará estructurado en 7 bloques temáticos que reunirán a alrededor de 150 agrupaciones artísticas entre comparsas de ritmo caribeño, grupos de música en vivo y expresiones folclóricas.

A lo largo del trayecto, desfilarán las 14 carrozas oficiales diseñadas y construidas dentro del laboratorio creativo Carrozalab II del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC): Lanceros; Reina biofilia; Ángeles Somos; Del cielo venimos; Vida de Barrio; Cabildo de Getsemaní; Bazurto: El ritmo que nos une; Esencia champetúa; La popular Centenaria; La esencia de nuestra identidad; Tronco é Vacile en la Heroica; Recuerdos; Danza de los Gallinazos y Memoria que camina.

A la manifestación patrimonial de Cartagena se sumará la participación especial de la delegación del Carnaval de Barranquilla, las comitivas invitadas de la Gobernación de Bolívar y las candidatas por departamentos del Concurso Nacional de Belleza, quienes recorrerán la avenida en sus carrozas oficiales.

La puesta en escena fue posible gracias al trabajo de 243 artesanos, escultores y técnicos en los talleres locales del CIAT 2 y Crespo: 180 artistas dedicados al ensamblaje de las carrozas festivas y 63 creadores a cargo de las 10 macrofiguras que conforman el Museo a Cielo Abierto en la ciudad.

En la vía pública, el colorido estará engalanado por las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, los disfraces colectivos, los Grandes Lanceros actuales, los actores festivos individuales y los Lanceros Guardianes.

Para garantizar el acceso organizado del público espectador, la logística del evento habilitará las puertas desde las 8:00 a. m. y dispondrá de cuatro ingresos autorizados para la zona de palcos: Boquetillo del Tejadillo, Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía, Baluarte de Santo Domingo y Avenida Santander (sentido Bocagrande - La Tenaza). Por su parte, el público que disfrutará en las zonas verdes podrá ingresar por tres puntos: Boquetillo de La Chichería, Esquina de La Tenaza y Baluarte de Santo Domingo. Es importante tener en cuenta que los accesos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte Santo Domingo cerrarán sus puertas a las 11:30 a. m.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la trascendencia de este encuentro de ciudad: “Las Fiestas de Independencia son el encuentro más sagrado de nuestra identidad popular, por eso nos hemos preparado para brindarle a cartageneros y visitantes un Gran Bando organizado, seguro y profundamente respetuoso de nuestras tradiciones. Queremos ver a las familias disfrutando a lo largo de la Avenida Santander, celebrando con civismo el orgullo de ser independientes”.

Por su parte, la directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el valor del arte y el trabajo comunitario hecho a mano: “El desfile del Bando es el resultado del talento, la dedicación y la resistencia cultural de nuestros artistas, artesanos y hacedores de fiesta. Este año pondremos en escena a nuestras agrupaciones y 14 carrozas concebidas en los talleres locales, reafirmando que Cartagena vive y salvaguarda su patrimonio desde el corazón de sus comunidades”.

Desde el IPCC se hace una cordial invitación a todos los cartageneros y visitantes a vivir y disfrutar el Gran Bando en completa paz, armonía, civismo y convivencia ciudadana, haciendo de estas Fiestas de Independencia una verdadera celebración del respeto y la tradición que nos une.