Burro murió atropellado en El Rodadero tras deambular sin supervisión por las calles

Santa Marta

El alcalde de la Localidad 3 de Santa Marta, Luis Alberto Cotes, hizo un llamado a los propietarios de animales de carga para que asuman la responsabilidad de su cuidado, luego de que uno de los burros que permanecía deambulando por las calles de El Rodadero muriera en un accidente de tránsito durante el fin de semana.

De acuerdo con el funcionario, desde días anteriores se había observado la presencia de dos semovientes recorriendo diferentes sectores de este sector turístico, por lo que se adelantaban gestiones para identificar a sus propietarios. Sin embargo, el sábado en horas de la noche uno de los animales fue arrollado por un vehículo y murió en el lugar.

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“Hacemos un llamado para que aquellos que manejen estos tipos de animales se responsabilicen de ellos y que tengan un mayor cuidado, porque también tienen sus derechos. Estamos buscando quién es el responsable para generar unas acciones de tipo administrativo sobre esa situación”, puntualizó.

El animal fue retirado de la vía por funcionarios de la empresa encargada de recolección de los residuos sólidos ATESA, pues llevaba más de diez horas muerto en plena vía pública, con el fin de evitar posibles afectaciones ambientales y sanitarias.