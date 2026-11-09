En Santa Marta se refuerzan los controles de movilidad durante la temporada de fin de año

Santa Marta

La Secretaría de Movilidad de Santa Marta anunció el fortalecimiento de los operativos de control y regulación vial durante la temporada de fin de año, con presencia en puntos estratégicos de la ciudad y en los principales corredores de ingreso y salida, con el propósito de prevenir siniestros viales y reducir los riesgos en las vías.

“Vamos a tener puestos de control al ingreso de la ciudad por el sector de la ‘Y’ de Ciénaga, en el sector de Alcatraces, donde también estaremos regulando, pero sobre todo haciendo verificación de la documentación para prevenir siniestros viales con víctimas fatales en esta Troncal del Caribe”, dijo la secretaria de Movilidad, Sarita Vives.

Por otra parte, se contempla la expedición de un nuevo decreto para regular el estacionamiento de vehículos en el Centro Histórico y el sector de El Rodadero, la medida busca organizar el parqueo en estas zonas turísticas y comerciales, facilitando el acceso de visitantes y residentes a restaurantes, establecimientos y otros negocios, especialmente durante la temporada de mayor afluencia de turistas.

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“Estamos contemplando sacar un nuevo decreto para regular el parqueo solo en la zona céntrica y El Rodadero, y que las personas que vienen a visitarnos, los turistas, también para reactivar un poco el comercio y todos estos restaurantes”, dijo la funcionaria.