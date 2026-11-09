Magdalena tendría en 2027 su primera Granja Integral para veteranos de la Fuerza Pública/ Cortesía

Magdalena

El Magdalena podría contar en 2027 con una Granja Integral de Veteranos, un proyecto que busca generar oportunidades y fortalecer el bienestar de quienes hicieron parte de la Fuerza Pública.

La iniciativa se proyecta para desarrollarse en Orihueca, corregimiento del municipio de Zona Bananera, donde se adelantan trabajos de campo para identificar los terrenos que permitirían hacer realidad esta propuesta.

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“Hemos venido haciendo una serie de actividades en el departamento del Magdalena; entre ellas con la administración departamental y distrital, esto en aras a que se generen espacios en los que se busque la sinergia para brindarle un mejor bienestar a nuestro grupo poblacional”, manifestó el SLP (r) Jhon Carlos Reyes Carrascal, director de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.