Barrios del Caribe Colombiano se unen a Tribuna de la Energía Navideña de Afinia

En esta Navidad, Afinia, filial del Grupo EPM, llevará algo más que energía al territorio: llevará felicidad. Con ese propósito, inicia la Tribuna de la Energía Navideña, una iniciativa que llegará a diferentes barrios y sectores del territorio para compartir la magia de esta temporada, fortalecer los lazos con los usuarios y promover una relación más cercana con el servicio de energía.

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El barrio que logre el mayor recaudo por territorio hasta el 1º de diciembre, disfrutará de la Tribuna de la Energía Navideña con una programación especial para disfrutar en familia:

Novena de Navidad, con la lectura de la novena, entrega de panderetas, maracas y gorros navideños, además de una merienda para los asistentes.

Momento navideño, con personajes de la temporada y luces

Regalos para los niños, los trabajadores de la compañía se unen a la campaña donando los regalos que se entregarán en cada jornada. Unas 300 unidades para llevar ilusión y sonrisas a las familias participantes.

Una sorpresa por territorio, con la entrega una patineta eléctrica, entre todos los asistentes, como parte del reconocimiento por el pago oportuno.

La Tribuna de la Energía Navideña recorrerá comunidades de Bolívar, en Cartagena con los barrios Boston, Líbano, La Esperanza, Olaya (sectores Central, La Magdalena y El Progreso), San Francisco, Ciudadela La Paz y Villas de Aranjuez; así como Mompox (barrios Abajo, Arriba y Santa Mónica), San Zenón (barrio Abajo), Santa Bárbara de Pinto (barrios Abajo y San Pedro), Talaigua Nuevo (barrio 10 de Abril), Cicuco (barrio La Victoria) y Magangué (barrios Nueva Colombia y San Juan Bosco); convirtiendo los espacios de encuentro comunitario en escenarios para celebrar la Navidad, escuchar a los usuarios y fortalecer la confianza. Siendo la fecha de la Tribuna de la Energía Navideña el 21 para el barrio ganador en Bolívar norte y el 22 de diciembre en Bolívar sur.

Además de compartir momentos de alegría, estos encuentros permitirán promover el pago oportuno del servicio, recordar la importancia de incluir el servicio de energía entre las prioridades del hogar y acercar a los usuarios que tienen facturas pendientes a las alternativas de normalización de sus obligaciones y acuerdos de pago disponibles.

En esta Navidad, la invitación es a celebrar en comunidad, disfrutar de las tradiciones, hacer un uso eficiente de la energía y mantener al día los compromisos asociados al servicio. Quienes tengan facturas pendientes podrán acercarse a los canales de atención de Afinia para conocer las alternativas disponibles y evaluar acuerdos de pago.

La energía que transforma vidas también se construye con confianza, compromiso y unión.