Ofrecen $50 millones de recompensa por información que permita la captura de los captores del comerciante secuestrado en el municipio de Tamalameque, en el Cesar.

Se trata de Juan Salazar Romero, quien es comerciante del municipio de Tamalameque.

Según la Policía, el hombre fue secuestrado en el barrio El Centro luego que cuatro hombres armados, quienes se movilizaban en una camioneta de alta gama de color blanco, lo interceptaron y le obligaron subir al vehículo.

La institución dio a conocer que el vehículo se dirigió a la vía que conduce al corregimiento del Burro.

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Activan plan candado

Las autoridades dieron a conocer que, desde este lunes festivo, cuando se dio el secuestro, se implementó el plan candado en los principales ejes viales y rutas terciarias.

Cabe indicar que el comerciante es padre de Yennis Salazar, expersonera del municipio y quien estuvo nueve meses secuestrada por el ELN,