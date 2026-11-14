Consejo de seguridad definió permanencia de la Policía y aumento del pie de fuerza en el Cesar

En el corregimiento de San Roque, jurisdicción de Curumaní, se desarrolló un consejo de seguridad para evaluar la situación de orden público tras el ataque contra la subestación de Policía. Durante el encuentro, las autoridades definieron medidas para fortalecer la seguridad y acompañar a la comunidad.

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Entre las decisiones se estableció garantizar la permanencia de la Policía en este corregimiento y aumentar la presencia de uniformados tanto de la institución como del Ejército.

Mantendrán las festividades del puente festivo

Asimismo, se acordó mantener el trabajo articulado entre la Fiscalía, Procuraduría, Personería, Policía, Ejército, Alcaldía y Gobernación del Cesar, con el propósito de proteger a los habitantes y fortalecer la respuesta institucional.

Pese a los hechos de violencia, las autoridades confirmaron que las festividades programadas para este puente festivo se mantendrían, como parte de la preservación de las tradiciones culturales de Curumaní.

Seguimiento permanente al orden público

Finalmente, se indicó que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente se continuará haciendo seguimiento a las condiciones de seguridad en los municipios, corregimientos y veredas del departamento.

“Estamos acompañando al pueblo y a sus autoridades, con hechos, con la fuerza de la institucionalidad”, señalaron desde la administración departamental.