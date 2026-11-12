Dos policías heridos deja atentado contra Subestación de San Roque, en Curumaní
Autoridades del Cesar convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario.
Dos policías heridos deja un atentado terrorista contra la Subestación de la institución en el corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Según Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el atentado fue perpetrado con cinco granadas, y anunció que este viernes, 13 de noviembre se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio de Curumaní.
El funcionario alertó que ya son dos atentados terroristas contra la Subestación del corregimiento de San Roque en pocos meses en lo que va de este año.
“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano”, indicó la Gobernación.