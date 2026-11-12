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13 nov 2026 Actualizado 00:39

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Dos policías heridos deja atentado contra Subestación de San Roque, en Curumaní

Autoridades del Cesar convocaron a un Consejo de Seguridad extraordinario.

Policía confirma el asesinato de un civil y dos uniformados tras atentado en Arauca

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Dos policías heridos deja un atentado terrorista contra la Subestación de la institución en el corregimiento de San Roque, en el municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar.

Según Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el atentado fue perpetrado con cinco granadas, y anunció que este viernes, 13 de noviembre se llevará a cabo un Consejo de Seguridad en el municipio de Curumaní.

El funcionario alertó que ya son dos atentados terroristas contra la Subestación del corregimiento de San Roque en pocos meses en lo que va de este año.

“Que quede claro: esto es la reacción criminal a la ofensiva que mantenemos contra la delincuencia en el centro y sur del Cesar, con la fuerza de tarea conjunta Urano”, indicó la Gobernación.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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