Incautada media tonelada de cocaína en San Diego, Cesar

Cortesía: Batallón de Artillería de Campaña N.° 2, unidad orgánica de la Décima Brigada,

Tropas del Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería de Campaña N.° 2, unidad orgánica de la Décima Brigada, en un trabajo articulado con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial de la Policía Nacional, lograron la incautación de 574 kilogramos de clorhidrato de cocaína, tras labores de inteligencia y seguimiento que permitieron ubicar un vehículo tipo camión cisterna en el que era transportado el estupefaciente.

El resultado se produjo en zona rural del municipio de San Diego, Cesar, donde las tropas sostuvieron combates con presuntos integrantes de un grupo armado organizado. La sustancia ilícita estaba distribuida en paquetes rectangulares cuyos empaques tenían logotipos que, de acuerdo con información de inteligencia, serían utilizados presuntamente por el grupo armado organizado ELN para identificar y marcar los cargamentos de droga.

Durante el procedimiento también fueron capturadas dos personas e incautados una camioneta y dos motocicletas.

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Este resultado representa una afectación a las finanzas ilícitas del Bloque Nororiental del grupo armado organizado ELN al impactar sus actividades relacionadas con la producción y el tráfico de estupefacientes, mediante las cuales obtiene recursos para financiar sus acciones criminales. Cabe resaltar que, estas estructuras utilizan estos corredores viales para movilizar los cargamentos hacia zonas de embarque en la costa Atlántica, con posibles destinos internacionales.

Cortesía: Batallón de Artillería de Campaña N.° 2, unidad orgánica de la Décima Brigada Ampliar Cortesía: Batallón de Artillería de Campaña N.° 2, unidad orgánica de la Décima Brigada Cerrar

La Décima Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, continuará desarrollando operaciones militares para contrarrestar el narcotráfico, afectar las economías ilícitas de los grupos armados organizados y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la región.