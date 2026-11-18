Las autoridades del Cesar se encuentran en alerta máxima ante información sobre presuntos ofrecimientos de hasta $500.000 a habitantes de zonas rurales para colaborar con estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos. La Gobernación denominó estos pagos como una “prima navideña” y advirtió que podrían utilizarse para facilitar nuevas acciones contra el poliducto que atraviesa el departamento.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, explicó en diálogo con Caracol Radio que los grupos ilegales estarían buscando involucrar principalmente a jóvenes y habitantes de las comunidades ubicadas en sectores por donde pasa el poliducto.

“Estos bandidos lanzan algunas motivaciones para jóvenes, para comunidad, en cuanto a ganarse 400, 500 mil pesos como prima navideña”, afirmó el funcionario.

Según Esquivel, el objetivo de estos ofrecimientos sería que los habitantes entreguen información sobre los movimientos de la Fuerza Pública o participen directamente en acciones relacionadas con el hurto de combustible.

La alerta, de acuerdo con el secretario de Gobierno, se extiende especialmente a sectores de Ayacucho y los municipios de La Gloria y Pelaya, donde las autoridades buscan prevenir nuevos ataques y afectaciones a la infraestructura petrolera.

Reducción del 70 % en el hurto de hidrocarburos

La denuncia se conoce mientras la Fuerza de Tarea Conjunta Urano completa tres meses de operaciones en el Cesar, periodo en el que, según el balance entregado por la Gobernación, el hurto de hidrocarburos se ha reducido cerca de un 70 %.

Entre enero y agosto se registraba un promedio mensual de 6.000 barriles hurtados. La cifra bajó a unos 3.800 barriles durante septiembre y octubre y llegó a cerca de 1.800 barriles en noviembre.

Las operaciones conjuntas del Ejército y la Policía también dejan, según las autoridades, 62 capturas y la recuperación de 180.000 galones de combustible.

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Cesar espera nuevos sistemas antidrones

Esquivel confirmó además que ya existen detectores de drones en San Roque, equipos que, según explicó, permiten advertir con anticipación sobre la presencia de estos dispositivos y dar entre 10 y 15 minutos para reaccionar.

El departamento espera contar con sistemas antidrones hacia finales de noviembre o comienzos de diciembre, con la intención de instalarlos en las estaciones de Policía del Cesar.

Para financiar este fortalecimiento tecnológico se avanza en un convenio con Fonsecon y el Ministerio del Interior, que contempla una inversión de $24.000 millones por parte de la Nación y $6.150 millones de la Gobernación del Cesar.