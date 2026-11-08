CDMB alerta por persistencia de minería ilegal en la escarpa de Bucaramanga

Bucaramanga

La minería ilegal continúa generando afectaciones ambientales en diferentes sectores de Santander. Así lo advirtió la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), que mantiene operativos de vigilancia y control en la zona de escarpa del área metropolitana y en el municipio de California, en inmediaciones del páramo de Santurbán.

Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que varias de las áreas intervenidas se encuentran dentro de zonas de especial importancia ambiental, particularmente en sectores que hacen parte de los Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI).

Según la funcionaria, se han identificado intervenciones en predios de propiedad de la Alcaldía, de la CDMB y también en terrenos privados, donde personas adelantan actividades de explotación minera a cielo abierto sin las condiciones técnicas requeridas.

“Persisten las actividades de minería ilegal que se realizan con métodos no técnicos que terminan derivando un sinnúmero de afectaciones ambientales”, señaló Barón.

Entre los daños identificados están los procesos de socavación, erosión e inestabilidad del terreno, además del arrastre de materiales. Estas intervenciones también dejan desprotegidas las raíces de los árboles, lo que facilita la caída de la cobertura vegetal durante las temporadas de lluvias. En algunos casos, los árboles pueden terminar obstruyendo los cauces naturales de las fuentes hídricas.

La problemática se concentra en sectores cercanos a las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero. Aunque la CDMB adelanta seguimiento a los terrenos afectados, la funcionaria indicó que todavía se requiere establecer las dimensiones exactas de las áreas intervenidas, debido a que las actividades continúan y la extensión del daño puede variar.