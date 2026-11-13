Bucaramanga encabeza la competitividad del nororiente colombiano, según el índice municipal 2025

El estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ubicó la capital santandereana en el primer lugar del Índice de Competitividad Municipal 2025 en el nororiente colombiano, seguida de Barrancabermeja, que logró avanzar hasta la segunda posición. Así lo reveló la octava edición de este estudio, desarrollado junto con otras 15 instituciones de seis departamentos.

La medición amplió su cobertura territorial y este año evaluó a 100 municipios de Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cesar, Arauca y Casanare. Además, actualizó sus indicadores para homologarlos con los utilizados en el Índice Departamental de Competitividad.

Ismael Estrada, director del Centro de Información Empresarial de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, explicó que la capital santandereana obtuvo buenos resultados en aspectos como instituciones, sistema financiero, educación y salud. Sin embargo, señaló que todavía existen dificultades que deben atenderse para mejorar su desempeño.

“Bucaramanga tiene unos retos importantísimos que tiene que abordar para seguir mejorando en esos niveles de desempeño, por supuesto en materia de sostenibilidad ambiental, movilidad y temas de seguridad principalmente”, indicó Estrada.

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Entre los hallazgos, el directivo mencionó que, pese a la infraestructura de salud con la que cuenta el área metropolitana, todavía hay oportunidades de mejora en la asignación de citas y el acceso a especialistas.

También señaló que la movilidad representa uno de los principales desafíos, debido a la falta de un sistema de transporte público que responda a las necesidades de los ciudadanos. Según explicó, el transporte informal puede ser hasta un 30 % más costoso que el formal, lo que incrementa los gastos de desplazamiento de los habitantes.

A esto se suman los retos en materia de seguridad, que, de acuerdo con Estrada, afectan la confianza de consumidores e inversionistas. Asimismo, advirtió sobre las altas tarifas de los servicios públicos en Santander, que representan mayores costos para los hogares y el sector productivo.

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Barrancabermeja avanzó al segundo lugar

Otro de los resultados destacados fue el desempeño de Barrancabermeja, que pasó de ocupar posiciones como la cuarta o quinta en mediciones anteriores a ubicarse en el segundo lugar del ranking regional.

Estrada atribuyó este avance a mejoras en variables relacionadas con la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento del tejido productivo.

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El reto de generar mayor valor agregado

En materia económica, el director del Centro de Información Empresarial señaló que uno de los desafíos de los municipios es avanzar hacia una economía que transforme sus materias primas y genere productos con mayor valor agregado.

Como ejemplo, mencionó que más del 95 % de las exportaciones de café y cacao salen como grano seco, sin una transformación adicional que permita generar mayores ingresos para el departamento.

El estudio busca ofrecer un diagnóstico de las condiciones de competitividad de los municipios y servir como herramienta para orientar las decisiones de los gobiernos locales y la formulación de sus planes de desarrollo.