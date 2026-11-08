En la UCI del HUS permanecen dos militares tras atentado contra cantón militar en el Sur de Bolívar

Bucaramanga

Dos integrantes del Ejército Nacional permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario de Santander, luego de resultar heridos en el atentado terrorista contra el cantón militar ubicado en el municipio de Santa Rosa en el Sur de Bolívar.

A través de un comunicado de prensa, el HUS informó que recibió a ocho militares desde aproximadamente las 4:20 de la tarde de este sábado 7 de noviembre, como parte de la respuesta institucional a la emergencia y atendiendo las directrices de la Gobernación de Santander.

La institución activó su disponibilidad médica, quirúrgica y hospitalaria para garantizar la atención inmediata de los uniformados, quienes tienen edades entre los 19 y los 32 años.

De acuerdo con el reporte médico, dos de los pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente y permanecen bajo vigilancia especializada. Uno de ellos, de 19 años, fue sometido a una cirugía abdominal exploratoria y actualmente se encuentra estable.

El segundo paciente, de 32 años, requirió transfusiones de sangre y maniobras de reanimación. Debido a la complejidad de su condición, permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Los dos militares reciben manejo multidisciplinario y vigilancia médica permanente. Entretanto, los otros seis integrantes de las Fuerzas Militares continúan bajo atención hospitalaria, de acuerdo con las lesiones que presentan y su evolución clínica.

Finalmente, la institución aseguró que mantiene disponible su capacidad hospitalaria para recibir a otros pacientes que necesiten ser trasladados como consecuencia de este ataque.