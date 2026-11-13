Murió Reynaldo Amaya Mantilla, recordado presidente del Atlético Bucaramanga

Bucaramanga

Uno de los destacados dirigentes del fútbol y reconocido abogado especializado en asuntos laborales de Santander, Reynaldo Amaya Mantilla falleció en la mañana de este viernes 13 de noviembre, en una clínica particular de Floridablanca.

Tenía 73 años; fue presidente del Atlético Bucaramanga durante 4 años, entre 2.002 y 2.006. Luego hizo parte de la Federación Colombiana de Fútbol.

Había nacido en Bucaramanga; estudio Derecho en la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Era un apasionado del Atlético Bucaramanga; de los temas jurídicos y de Caracol Radio.

Estaba casado con Luz Amparo Vera López; era padre de María Paula y María Catalina.

Será velado en la funeraria San Pedro de Bucaramanga; las exequias serán este domingo, confirmaron sus allegados.