Santander supera los 118.000 migrantes: autoridades refuerzan controles en los municipios

Autoridades en Santander informaron que en el departamento se superan los 118.000 migrantes y en el municipio de El Socorro se concentran aproximadamente 2.500 ciudadanos extranjeros. Esta situación, fue uno de los principales temas abordados durante la segunda Mesa Departamental de Gestión Migratoria, en la que participaron autoridades departamentales, municipales, Migración Colombia, Policía y Ejército.

La administración departamental indicó que el encuentro permitió revisar las condiciones de la población migrante, las necesidades de atención en salud y educación y las situaciones que requieren intervención de las autoridades, especialmente en los municipios de provincia.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que estos encuentros buscan fortalecer el trabajo conjunto entre las autoridades y garantizar una atención integral a la población migrante.

“Ya en el departamento superamos los 118.000 migrantes que tenemos y se está dando la atención debida, el debido acompañamiento en seguridad, salud y otros sectores”, señaló el funcionario.

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Además, indicó que la gestión migratoria también contempla el acompañamiento a ciudadanos colombianos que se encuentran en otros países y requieren atención prioritaria.

El Socorro concentra cerca de 2.500 migrantes

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la situación migratoria en El Socorro, municipio donde, según la administración local, hay aproximadamente 2.500 ciudadanos extranjeros.

El alcalde Ángel Acevedo Martínez señaló que, aunque gran parte de esta población se ha integrado a las dinámicas laborales y sociales del municipio, también se han identificado situaciones particulares que requieren intervención de las autoridades.

“Tenemos gente de bien, que trabaja, que ha generado una convivencia muy sana y pacífica socialmente, son activos acá en El Socorro; pero hay algunos que a través de la Policía los tenemos identificados”, manifestó el mandatario.

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Frente a estos casos, explicó que se fortalecerán los procedimientos institucionales para actuar cuando se identifiquen personas involucradas en comportamientos que afecten la seguridad y la convivencia. También anunció la activación de un plan de intervención migratoria para El Socorro y la provincia.

Por su parte, el secretario del Interior departamental indicó que los compromisos de la mesa estan enfocados en gestionar soluciones a las necesidades de salud y educación, así como en mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.

Refuerzan medidas de seguridad durante la cosecha cafetera

Otro de los asuntos abordados durante el encuentro fue la seguridad en las zonas rurales de El Socorro, especialmente por los hechos registrados recientemente en la vereda Verdín, donde se presentó un caso de hurto que actualmente es materia de investigación por parte del CTI.

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Ante esta situación, el alcalde hizo un llamado a los productores cafeteros para que fortalezcan las medidas de prevención durante la temporada de cosecha, teniendo en cuenta el movimiento de recolectores, el almacenamiento del grano y la circulación de dinero en las fincas.

El mandatario recomendó evitar divulgar información sobre los negocios, los puntos de acopio y los pagos de la producción, así como reportar oportunamente cualquier situación sospechosa.

La Gobernación anunció que la Policía y el Ejército realizará el acompañamiento en las zonas rurales, con visitas a las fincas para verificar la presencia de trabajadores, revisar la documentación correspondiente y fortalecer los canales de comunicación con los productores.

Entre las recomendaciones también se encuentran priorizar las transferencias electrónicas para los pagos, instalar cámaras de seguridad, mejorar la iluminación de los predios y mantener identificadas a las personas que ingresan a las propiedades.

El secretario del Interior recordó la importancia de la prevención y del trabajo articulado entre las comunidades y las autoridades para evitar nuevos hechos delictivos.