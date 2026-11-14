Más de 1.400 policías garantizarán la seguridad en Santander durante el puente festivo

Con más de 1.400 uniformados, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo especial de seguridad en Santander para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes durante el puente festivo de Independencia de Cartagena. Las autoridades informaron que el operativo contempla presencia institucional en 25 municipios que tendrán una importante agenda de actividades turísticas, culturales, deportivas y tradicionales.

De acuerdo con la institución, durante este fin de semana se desarrollarán 25 eventos en el departamento, distribuidos en 12 ferias y fiestas, nueve encuentros deportivos y cuatro actividades culturales, escenarios que contarán con acompañamiento policial para prevenir hechos delictivos y garantizar la convivencia ciudadana.

El Coronel Luis Fernando Atuesta, comandante del Departamento de Policía Santander, aseguró que las autoridades tienen todo dispuesto para recibir a los turistas y proteger a los habitantes de los diferentes municipios.

“Más de 1.400 policías estarán en cada uno de los municipios para brindar la seguridad a nuestros turistas y, por supuesto, a nuestros habitantes de esos municipios”, manifestó el comandante.

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Uno de los principales componentes del dispositivo estará enfocado en la seguridad vial, teniendo en cuenta el incremento de viajeros durante el plan éxodo y retorno. Para ello, la Seccional de Tránsito y Transporte dispondrá de más de 100 uniformados en 11 puestos de información, prevención y control, ubicados estratégicamente en los cinco corredores viales priorizados.

La Policía Nacional informó que en estos puntos se realizarán verificaciones de documentos, controles de velocidad y pruebas para detectar conductores bajo los efectos del alcohol. Asimismo, habrá patrullas disponibles para atender oportunamente cualquier emergencia o incidente que se presente en las carreteras.

La Policía también informó que se aplicará una restricción para vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,4 toneladas en los siguientes horarios:

Sábado: de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

de 6:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Lunes festivo: de 9:00 de la mañana a 11:00 de la noche.

La medida cobija los corredores viales Bucaramanga-Pamplona, Puente Nacional-San Gil-Bucaramanga y Bucaramanga-San Alberto.

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Las autoridades hicieron especial énfasis en el cuidado de niños, niñas y adolescentes, principalmente en balnearios, piscinas y demás sitios turísticos que registren una alta concentración de visitantes.

El coronel Atuesta Zárate también invitó a los ciudadanos a adoptar medidas de autoprotección durante sus desplazamientos y actividades recreativas.

“Siempre respetar las normas y las señales de tránsito, el cuidado de nuestros hijos en los diferentes eventos, principalmente en aquellos balnearios, sitios turísticos donde hay una afluencia importante de personas y también tener en cuenta algunas restricciones viales que se darán durante el fin de semana”, indicó el comandante.

De igual manera, recomendó no exceder los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, no divulgar en redes sociales información sobre los destinos o desplazamientos y estar alerta ante llamadas sospechosas que puedan estar relacionadas con intentos de estafa o extorsión.