Aumenta a 22 el número de militares heridos que están siendo atendidos en Santander. Foto: Ejército Nacional.

Bucaramanga

El Hospital Universitario de Santander (HUS) confirmó que brinda atención médica a 14 integrantes de las Fuerzas Militares que resultaron heridos durante el atentado terrorista contra el cantón militar de Santa Rosa en el sur de Bolívar.

De acuerdo con el más reciente reporte de la institución, con corte a la tarde de este domingo 8 de noviembre, los primeros ocho militares ingresaron el sábado 7 de noviembre. Posteriormente, durante la jornada de este domingo, entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde, fueron recibidos otros seis uniformados. Los pacientes tienen edades entre los 18 y los 32 años.

El centro asistencial informó que los militares presentan lesiones de diferente complejidad, entre ellas traumas craneoencefálicos, torácicos y abdominales, heridas penetrantes en el cuello, lesiones por cuerpos extraños, fracturas en extremidades y pelvis, así como afectaciones vasculares y oculares.

Frente a su evolución médica, el HUS indicó que dos pacientes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas y con pronóstico reservado.

Adicionalmente, cuatro militares ya fueron intervenidos quirúrgicamente y continúan bajo seguimiento especializado, mientras que uno se encuentra actualmente en cirugía. Los siete restantes permanecen bajo observación médica, valoración de especialistas y estudios complementarios para determinar los tratamientos que requieren.

Desde el ingreso de los primeros heridos, el Hospital Universitario de Santander dispuso su capacidad asistencial y un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud para garantizar atención oportuna e integral, de acuerdo con las condiciones clínicas de cada paciente.

En Barrancabermeja están siendo atendidos seis uniformados mientras que en el Hospital Militar hay un militar recibiendo la atención médica.