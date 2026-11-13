Levantan suspensión al empréstito de $530 mil millones para obras viales y semáforos de Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander levantó la medida cautelar que mantenía suspendido el empréstito por cerca de $530.000 millones que busca contratar la Alcaldía de Bucaramanga para financiar proyectos de infraestructura vial y modernización de la red semafórica de la ciudad.

El alcalde Cristian Portilla confirmó a Caracol Radio la decisión judicial y aseguró que el Tribunal analizó los argumentos relacionados con la legalidad del proyecto, luego de que la administración municipal apelara la suspensión ordenada inicialmente por un juzgado.

“Los magistrados analizaron a fondo esta situación y dijeron que goza de toda legalidad”, manifestó el mandatario, quien destacó que la decisión permite retomar los trámites financieros que habían quedado detenidos mientras se resolvía la controversia judicial.

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Portilla explicó que la administración ya había adelantado conversaciones con diferentes entidades bancarias para seleccionar las condiciones de financiación más favorables para el municipio. Sin embargo, decidió no continuar con el proceso mientras se conocía un pronunciamiento de fondo de la justicia.

“Hoy lo que nosotros vamos es a reunirnos con los bancos y poder ya avanzar en toda la parte contractual”, indicó.

Los recursos del empréstito están destinados, entre otros proyectos, a la modernización de más de 1.370 semáforos que, según el alcalde, presentan obsolescencia y fallas, así como a la ejecución de la troncal Norte-Sur, que contempla intervenciones en la carrera Novena con calle 45, el sector de Los Mutis y el Mercado Campesino.

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El mandatario aclaró que los desembolsos no se realizarán de manera anticipada ni en un solo pago, sino de acuerdo con el avance y la ejecución de las obras contratadas.

Con el levantamiento de la medida cautelar, la Alcaldía deberá avanzar en el cierre de los contratos de crédito y posteriormente definir los procesos competitivos y licitatorios para contratar los proyectos de infraestructura.

La decisión judicial despeja el obstáculo que mantenía suspendido el trámite del empréstito, pero ahora la administración municipal deberá completar los procedimientos financieros y contractuales para materializar las inversiones.