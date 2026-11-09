Crédito de $1,2 billones para Air-e es insuficiente, advierten expertos

Más de 100 barrios de Santa Marta tendrán cortes de energía este lunes: consulte los sectores afectados. FOTO: AIR-E

La aprobación de un crédito por $1,2 billones para atender la crisis financiera de Air-e fue recibida como un paso positivo, aunque insuficiente frente al volumen de obligaciones que mantiene la empresa intervenida, según representantes de los usuarios y expertos del sector energético.

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta consideró que la decisión del Gobierno nacional va en la dirección correcta, pero advirtió que el monto aprobado está lejos de cubrir las deudas de la compañía con sus proveedores.

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Según Acosta, Air-e acumula obligaciones cercanas a los $3,5 billones, de los cuales alrededor de $2,2 billones corresponden a empresas generadoras térmicas que le suministran energía para su posterior comercialización.

“Este es un paso en la dirección correcta, pero el monto del cual se está hablando, de 1,2 billones de pesos, dista mucho de las deudas que tiene Air-e con sus proveedores”, señaló.

Desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, su coordinador, Norman Alarcón, también calificó como positiva la aprobación del crédito, pero sostuvo que los recursos no permitirían resolver de fondo la situación financiera de la empresa.

Alarcón señaló que la deuda nueva de Air-e se acerca a $4,4 billones, por lo que, con los $1,2 billones aprobados, todavía quedarían pendientes cerca de $3,2 billones.

Además, advirtió que el saldo continúa aumentando y que las obligaciones crecerían en más de $100.000 millones mensuales, debido, entre otros factores, al bajo recaudo y a las pérdidas eléctricas.

“Esta suma todavía es insuficiente porque la deuda nueva es de casi 4,4 billones, o sea que quedaría debiendo 3,2 billones y cada mes son más de 100.000 millones que sube la deuda por el bajo recaudo y las pérdidas eléctricas”, afirmó.

Ante este escenario, la Liga de Usuarios pidió al Gobierno nacional evaluar la posibilidad de gestionar nuevos créditos en Colombia y en el exterior para atender las obligaciones de Air-e.

Sin embargo, Alarcón advirtió que el mecanismo de financiación también representa un desafío para las finanzas públicas, debido a que las nuevas obligaciones terminarían siendo asumidas, directa o indirectamente, por los colombianos.