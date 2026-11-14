“La coronación de Salwa será en el Supermetro”: alcalde Char confirma cambios en el Carnaval 2027

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó novedades en la programación del Carnaval 2027 y anunció que los tres desfiles que abrirán la fiesta el sábado tendrán como escenarios la calle 17, la carrera 44 y la Vía 40.

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El mandatario destacó que estos eventos buscarán ofrecer espectáculos de mayor nivel para los hacedores y asistentes a la fiesta. “¡Los tres desfiles del sábado del Carnaval de Barranquilla 2027 se vivirán a otro nivel!”, expresó.

Supermetro y calle 72, protagonistas

Entre los anuncios, Char confirmó que la coronación de la reina del Carnaval 2027, Salwa Maloof, se llevará a cabo en el Supermetro. Asimismo, el desfile del Carnaval de los Niños recorrerá la avenida Shakira, conocida anteriormente como calle 72.

Por su parte, la coronación de los reyes infantiles, Isa y Pedrito, se realizará en el estadio Romelio Martínez.

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Carnaval durante todo el año

El alcalde también reiteró su intención de mantener activa la agenda cultural de la ciudad durante todo el año y fortalecer la participación de los hacedores.

“Queremos que el Carnaval se viva los 365 días del año, porque esta Fiesta es parte de lo que somos y de esa alegría que hace única a Barranquilla”, manifestó el mandatario.