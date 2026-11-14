Policía recuperó 14 automotores hurtados en Barranquilla y su área metropolitana

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó la recuperación de 14 automotores que habían sido hurtados, durante una ofensiva contra este delito en Barranquilla y su área metropolitana.

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De acuerdo con la institución, el resultado se obtuvo mediante labores investigativas y planes especiales de control adelantados por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN). Del total de automotores recuperados, ocho eran vehículos y seis motocicletas.

Así operaban los delincuentes

Las investigaciones permitieron identificar varias modalidades utilizadas para cometer estos hurtos. En el caso de los vehículos, los delincuentes recurrían al halado, mediante la manipulación de los sistemas de seguridad y encendido.

También se detectó la duplicación no autorizada de llaves durante servicios de mantenimiento o reparación en establecimientos poco confiables. Para el hurto de motocicletas, los responsables utilizaban herramientas para forzar los sistemas de encendido.

Recomendaciones para evitar el hurto

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró que continuarían fortaleciendo las acciones investigativas y operativas para recuperar los bienes de los ciudadanos y afectar las estructuras delincuenciales.

La institución recomendó utilizar dispositivos adicionales de seguridad, estacionar en lugares vigilados, acudir a talleres de confianza y evitar entregar las llaves a personas desconocidas.

Finalmente, las autoridades invitaron a denunciar cualquier caso de hurto de vehículos o motocicletas a través de la línea de emergencia 123 o la línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva de la información.