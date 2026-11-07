Tabla de posiciones Grupo B Torneo de Ascenso: Así va tras derrota de Quindío ante Tigres

Este sábado se lleva a cabo la fecha 3 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso. Quindío, líder de la zona, visitó a Tigres en el Estadio Metropolitano de Techo; mientras que Real Cartagena estará recibiendo al Real Cundinamarca.

Tigres 2-0 Quindío

Tigres frenó en seco al líder Deportes Quindío en el Estadio Metropolitano de Techo, sumando su primer triunfo en el cuadrangulares y quedando como el único invicto de la zona.

El equipo bogotano se impuso 2-0 al cuadro Cuyabro. Carlos Cuadros abrió el marcador a los 32 minutos del encuentro; mientras que Kevin Mosquera amplió la ventaja a los 63 minutos.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos. Equipo PTS PJ 1. Deportes Quindío 6 3 2. Tigres FC 5 3 3. Real Cartagena 1 2 4. Real Cundinamarca 1 2

Partidos fecha 4 Grupo B

Ambos partidos de la fecha 4 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se disputarán durante el próximo miércoles.

[6:00PM] Real Cundinamarca Vs. Real Cartagena

[8:10PM] Deportes Quindío Vs. Tigres FC