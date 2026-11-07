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07 nov 2026 Actualizado 22:48

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Fútbol

Tabla de posiciones Grupo B Torneo de Ascenso: Así va tras derrota de Quindío ante Tigres

El equipo de Armenia perdió su invicto en los cuadrangulares en su visita a Bogotá.

Tigres FC derrotó 2-0 al Deportes Quindío / X: @TigresCol.

Tigres FC derrotó 2-0 al Deportes Quindío / X: @TigresCol.

Tigres FC derrotó 2-0 al Deportes Quindío / X: @TigresCol.
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Este sábado se lleva a cabo la fecha 3 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso. Quindío, líder de la zona, visitó a Tigres en el Estadio Metropolitano de Techo; mientras que Real Cartagena estará recibiendo al Real Cundinamarca.

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Tigres 2-0 Quindío

Tigres frenó en seco al líder Deportes Quindío en el Estadio Metropolitano de Techo, sumando su primer triunfo en el cuadrangulares y quedando como el único invicto de la zona.

El equipo bogotano se impuso 2-0 al cuadro Cuyabro. Carlos Cuadros abrió el marcador a los 32 minutos del encuentro; mientras que Kevin Mosquera amplió la ventaja a los 63 minutos.

Tabla de posiciones Grupo B

Pos.EquipoPTSPJ
1.Deportes Quindío63
2.Tigres FC53
3. Real Cartagena12
4. Real Cundinamarca12

Partidos fecha 4 Grupo B

Ambos partidos de la fecha 4 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se disputarán durante el próximo miércoles.

[6:00PM] Real Cundinamarca Vs. Real Cartagena

[8:10PM] Deportes Quindío Vs. Tigres FC

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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