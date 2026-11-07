Tabla de posiciones Grupo B Torneo de Ascenso: Así va tras derrota de Quindío ante Tigres
El equipo de Armenia perdió su invicto en los cuadrangulares en su visita a Bogotá.
Este sábado se lleva a cabo la fecha 3 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso. Quindío, líder de la zona, visitó a Tigres en el Estadio Metropolitano de Techo; mientras que Real Cartagena estará recibiendo al Real Cundinamarca.
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Tigres 2-0 Quindío
Tigres frenó en seco al líder Deportes Quindío en el Estadio Metropolitano de Techo, sumando su primer triunfo en el cuadrangulares y quedando como el único invicto de la zona.
El equipo bogotano se impuso 2-0 al cuadro Cuyabro. Carlos Cuadros abrió el marcador a los 32 minutos del encuentro; mientras que Kevin Mosquera amplió la ventaja a los 63 minutos.
Tabla de posiciones Grupo B
|Pos.
|Equipo
|PTS
|PJ
|1.
|Deportes Quindío
|6
|3
|2.
|Tigres FC
|5
|3
|3.
|Real Cartagena
|1
|2
|4.
|Real Cundinamarca
|1
|2
Partidos fecha 4 Grupo B
Ambos partidos de la fecha 4 del Grupo B de los cuadrangulares finales del Torneo de Ascenso se disputarán durante el próximo miércoles.
[6:00PM] Real Cundinamarca Vs. Real Cartagena
[8:10PM] Deportes Quindío Vs. Tigres FC
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...