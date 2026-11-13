Colombia confirma su nómina titular para enfrentar a Chile: así forma la Tricolor

A pocos minutos del inicio del compromiso, el combinado nacional dio a conocer su formación titular para este encuentro, en el que buscará seguir ajustando detalles de cara a sus próximos retos y continuar fortaleciendo el grupo bajo las órdenes del entrenador argentino.

La formación titular de Colombia

La formación titular de Chile

El compromiso ante Chile representa una nueva oportunidad para que Lorenzo evalúe alternativas, les dé minutos a sus convocados y continúe trabajando en la preparación del equipo nacional.