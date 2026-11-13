Colombia confirma su nómina titular para enfrentar a Chile: así forma la Tricolor
La Selección Colombia tiene todo listo para afrontar su primer compromiso amistoso de esta fecha FIFA.
A pocos minutos del inicio del compromiso, el combinado nacional dio a conocer su formación titular para este encuentro, en el que buscará seguir ajustando detalles de cara a sus próximos retos y continuar fortaleciendo el grupo bajo las órdenes del entrenador argentino.
La formación titular de Colombia
La formación titular de Chile
El compromiso ante Chile representa una nueva oportunidad para que Lorenzo evalúe alternativas, les dé minutos a sus convocados y continúe trabajando en la preparación del equipo nacional.