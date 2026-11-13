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13 nov 2026 Actualizado 23:11

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Selección Colombia

Colombia confirma su nómina titular para enfrentar a Chile: así forma la Tricolor

La Selección Colombia tiene todo listo para afrontar su primer compromiso amistoso de esta fecha FIFA.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Players of Colombia line up at the penalty shoot-out during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images)

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Players of Colombia line up at the penalty shoot-out during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Players of Colombia line up at the penalty shoot-out during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place in Vancouver, British Columbia, Canada, on July 07, 2026. (Photo by Ercin Erturk/Anadolu via Getty Images)

Jose Luis Rodriguez Pardo

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A pocos minutos del inicio del compromiso, el combinado nacional dio a conocer su formación titular para este encuentro, en el que buscará seguir ajustando detalles de cara a sus próximos retos y continuar fortaleciendo el grupo bajo las órdenes del entrenador argentino.

La formación titular de Colombia

La formación titular de Chile

El compromiso ante Chile representa una nueva oportunidad para que Lorenzo evalúe alternativas, les dé minutos a sus convocados y continúe trabajando en la preparación del equipo nacional.

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