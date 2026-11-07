Álvaro Montero y Sebastián Villa, campeones de la Liga Argentina con Boca Juniors

Los jugadores de Boca Juniors celebran el título al final del partido. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Boca Juniors, en una definición agónica, se consagró campeón de la Liga Profesional Argentina, título entregado al equipo que más puntos sumó en la tabla anual, sin tener en cuenta las fases finales del campeonato.

A un minuto para terminar el partido ante Defensa y Justicia, Rosario Central se estaba coronando campeón nuevamente de este título, gracias a su victoria 2-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, iniciando el sexto minuto de los seis de reposición, como en los cuartos de final de la Copa Argentina, apareció el ecuatoriano Enner Valencia, quien aprovechó un error del portero Matías Borgogno, para rematar de primera y anotar el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, el Xeneize llegó a 63 puntos a lo largo del año, uno más que Rosario Central; mientras que Argentinos Juniors, quien también tenía chances, se quedó 59 unidades tras perder 0-2 en casa ante Huracán, uno de los tantos los marcó Óscar Cortés.

Álvaro Montero tuvo una atajada clave para el título

Tanto Álvaro Montero como Sebastián Villa fueron titulares en Boca Juniors. Montero tuvo una gran atajada a los 19 minutos, tras un error defensivo en el que Juan Gutiérrez le ganó la posición al defensa, imponiéndose en el mano a mano el arquero guajiro. Villa fue sustituido a los 65 minutos por Leonel Flores.

Este es el primer título de Montero con Boca Juniors; mientras que Villa ya ha conquistado ocho títulos vistiendo la camiseta del cuadro argentino.