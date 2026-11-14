Millonarios presentó sus convocados: regresos y bajas para buscar la clasificación

Millonarios presenta lista de convocados: novedades y bajas clave para afrontar la última fecha // Tomado de 'X' @MillosFCoficial

zMillonarios afrontará este sábado 14 de noviembre una jornada definitiva en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga. El conjunto embajador recibirá a Alianza FC por la fecha 19 del campeonato y depende de sí mismo para asegurar su presencia entre los ocho mejores.

De cara a este compromiso, Alberto Gamero dio a conocer la lista de 20 jugadores convocados, en la que se destacan varios regresos importantes, aunque también aparecen ausencias que obligarán al cuerpo técnico a realizar ajustes en su nómina.

Las novedades y bajas de Millonarios para enfrentar a Alianza FC

Entre las principales novedades de la convocatoria sobresalen los regresos de Andrés Llinás y Jhomier Guerrero, quienes vuelven a estar disponibles para reforzar la zona defensiva. También aparecen Rodrigo Ureña, para aportar alternativas en el mediocampo, y Julián Angulo y Sebastián Mosquera, quienes se suman a las opciones ofensivas del equipo.

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Sin embargo, no todas son buenas noticias para el conjunto capitalino. Uparela y Stiven Vega quedaron por fuera de la convocatoria por decisión técnica, mientras que Daniel Ruiz será baja debido a una lesión que lo mantendría alejado de las canchas durante al menos tres semanas.

A estas ausencias se suman Leo Castro y Sergio Mosquera, quienes no podrán estar disponibles para el compromiso tras acumular tarjetas amarillas y cumplir la respectiva suspensión.

¿Qué necesita Millonarios para clasificar a los cuadrangulares?

Millonarios llega a la última jornada ubicado en la séptima posición de la tabla con 27 puntos. El equipo tiene tres unidades de ventaja sobre Cúcuta Deportivo y Llaneros, dos sobre Águilas Doradas y una sobre Deportes Tolima, mientras que cuenta con el mismo puntaje que Once Caldas.

El panorama es favorable para el equipo de Alberto Gamero, que depende de sus propios resultados para asegurar la clasificación. Una victoria frente a Alianza FC le garantizará un lugar entre los ocho mejores, sin necesidad de estar pendiente de lo que suceda en los demás encuentros.

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En caso de empatar o perder, el panorama cambiará y el conjunto embajador tendrá que esperar los resultados de sus rivales directos para conocer si consigue mantenerse dentro del grupo de clasificados.

Además de la clasificación, Millonarios tiene otro objetivo importante en esta última jornada: mejorar su posición en la tabla de reclasificación. Actualmente ocupa el décimo lugar con 53 puntos, a ocho unidades de Once Caldas, que se encuentra en la séptima casilla.