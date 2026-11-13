Deportivo Pereira reveló fecha para el primer desembolso y espera iniciar el pago de salarios

El Deportivo Pereira se pronunció sobre la situación económica que atraviesa el conjunto Matecaña y confirmó que continúa a la espera de los recursos comprometidos por el grupo empresarial Full CCI Dubai Colombia S.A.S., con el que suscribió un contrato de cesión de derechos patrimoniales hace varios meses.

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A través de un comunicado oficial, el conjunto matecaña explicó que Albeiro Peña Peña, representante legal del grupo empresarial, formalizó mediante documentos autenticados en notaría su compromiso de cumplir con los pagos establecidos en el acuerdo, con el propósito de asumir el manejo del club.

Además, la institución señaló que tras una comunicación sostenida este viernes con el abogado Cristian Guevara, asesor jurídico de Peña, recibió la confirmación de que el primer desembolso se realizará el próximo martes 17 de noviembre, a las 10:00 de la mañana.

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Según explicó el Pereira, el dinero permitirá iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores del equipo. De esta manera, el club espera comenzar a atender las obligaciones económicas que mantiene con sus trabajadores.

“Esperamos que los compromisos adquiridos por este grupo empresarial se materialicen en los tiempos anunciados y que su gestión contribuya al fortalecimiento y desarrollo de esta histórica institución”, concluyó el comunicado.