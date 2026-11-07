Millonarios confirma lesión de Sebastián Valencia y pierde otro jugador por acumulación de amarillas

Millonarios dio a conocer el reporte médico de Sebastián Valencia, quien presenta una lesión muscular de primer grado en el semitendinoso de la pierna derecha. El club confirmó que el defensor ya inició su proceso de rehabilitación, aunque no estableció una fecha exacta para su regreso a las canchas.

De acuerdo con el comunicado del equipo bogotano, el tiempo estimado de recuperación dependerá de la evolución que presente el futbolista durante el tratamiento. Por ahora, su presencia en los últimos compromisos de la fase regular de la Liga está en duda.

A esta situación se suma la ausencia de Rodrigo Ureña, quien tampoco estará disponible para el próximo partido frente a Deportes Tolima. El mediocampista chileno deberá cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, luego de recibir una amonestación en el compromiso frente al América de Cali, disputado en El Campín.

De esta manera, el cuerpo técnico de Millonarios tendrá que buscar alternativas para suplir estas dos ausencias en un momento determinante de la temporada, especialmente por la importancia de los puntos que están en juego para asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

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Los partidos que le quedan a Millonarios en la Liga

Al conjunto Embajador le restan dos compromisos para cerrar su participación en la fase de todos contra todos de la Liga. El primero será este domingo 8 de noviembre, cuando visite a Deportes Tolima por la fecha 18, a partir de las 6:10 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Posteriormente, Millonarios recibirá a Alianza FC en El Campín, en un compromiso correspondiente a la jornada 19, programado para el miércoles 12 de noviembre, con horario pendiente de confirmación.

En este tramo definitivo del campeonato, las ausencias de Sebastián Valencia y Rodrigo Ureña representan dos novedades importantes para el equipo capitalino. Mientras el defensor avanza en su recuperación, el mediocampista cumplirá su sanción, por lo que Millonarios deberá afrontar sus próximos desafíos con variantes en su nómina para alcanzar el objetivo de meterse entre los ocho mejores del campeonato.