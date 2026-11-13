🔴 EN VIVO Colombia vs. Chile HOY: transmisión y minuto a minuto del amistoso internacional
La Tricolor regresa a Cali para disputar un partido con sentido solidario, en apoyo a las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La Selección Colombia masculina se prepara para enfrentar a Chile este viernes 13 de noviembre de, a partir de las 7:00 PM hora colombiana, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. El encuentro, correspondiente a la fecha FIFA, marcará el regreso de la Tricolor a la capital vallecaucana y tendrá un importante componente solidario.
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El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Chile en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en un partido amistoso que, más allá de lo deportivo, tendrá un propósito solidario: apoyar a las familias damnificadas por el terremoto que afectó al país el 10 agosto de 2026.
Primera vez en Cali desde el 2008
El compromiso marcará el regreso de la Tricolor a la capital vallecaucana después de varios años sin disputar allí un encuentro de la selección masculina de mayores. La última presentación había sido en 2008, cuando Colombia derrotó 1-0 a Nigeria con anotación de Radamel Falcao García.