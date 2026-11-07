Jóvenes del Valle piden oportunidades reales y mayor presencia empresarial en los territorios

La falta de oportunidades en las zonas rurales, la desconexión entre la educación y el mercado laboral y la desconfianza en las instituciones fueron algunas de las principales preocupaciones expresadas por los jóvenes durante el panel La voz de los jóvenes: su visión sobre la identidad, las oportunidades, el desencanto y la transformación, que cerró la primera jornada del Festival Valle Inspira.

Uno de los llamados más concretos lo hizo Alejandro Loaiza, presidente de ProJoven Colombia y líder juvenil de Yumbo, quien advirtió que más del 20 % de los jóvenes de ese municipio no estudia ni trabaja. Según explicó, la situación afecta especialmente a quienes viven en las zonas rurales, donde las oportunidades de educación y empleo son más limitadas. Por eso, pidió que las empresas y las instituciones lleven sus convocatorias y programas hasta esos territorios, en lugar de concentrarlos en las zonas urbanas.

Alejandro Loaiza, presidente de ProJoven Colombia y líder de Yumbo. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Loaiza, presidente de ProJoven Colombia y líder de Yumbo. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Loaiza también cuestionó el desconocimiento que existe sobre los mecanismos de participación juvenil. Aseguró que incluso funcionarios y representantes del Ministerio Público no conocen el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, lo que dificulta el funcionamiento de los consejos municipales.

En el Valle del Cauca, recordó, hay alrededor de 870.000 jóvenes, pero la participación en las elecciones de los consejos de juventud sigue siendo baja. “Los jóvenes somos el presente de Colombia y el presente del mundo”, afirmó.

Para atender estas problemáticas, recomendó que las empresas y las instituciones los reconozcan como actores capaces de incidir en las decisiones y en la transformación de sus territorios.

De la formación al empleo y el emprendimiento

Los emprendimientos locales y la cultura también tuvieron un espacio en el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Ampliar Los emprendimientos locales y la cultura también tuvieron un espacio en el Festival Valle Inspira. | Foto: Caracol Radio Cerrar

La desconexión entre las aspiraciones de los jóvenes y las oportunidades laborales también estuvo en el centro de la conversación. Laura Sofía Sánchez, líder juvenil de la Comuna 19 de Cali, planteó que las universidades y las empresas deben acercarse desde las primeras etapas de formación, mediante proyectos conjuntos, retos empresariales y experiencias prácticas que permitan a los estudiantes conocer el mundo laboral antes de graduarse.

Sánchez explicó que su propia búsqueda de espacios de participación la llevó a crear un grupo estudiantil y a conectarse con organizaciones y actores del sector productivo. También destacó el Laboratorio de Ideación, una iniciativa en la que participa a través de Compromiso Valle, como un ejemplo acompañamiento empresarial que ayuda a convertir una idea en proyecto, incluso mediante capital semilla para poner en marcha una primera prueba.

Carlos Valencia, líder juvenil de Tumaco. | Foto: Caracol Radio Ampliar Carlos Valencia, líder juvenil de Tumaco. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Desde la experiencia cultural, Nicol Galeano, integrante de la Fundación Ser para Ser y líder juvenil de Cali, pidió mayor confianza y continuidad en los procesos. Contó que, con 18 años, ha podido desarrollar su trabajo creativo, participar en ferias del libro y liderar un laboratorio en el que seis jóvenes escriben, hacen música y producen contenidos. Para ella, estas oportunidades no deberían depender de la suerte o de que alguien decida confiar excepcionalmente en un joven.

Galeano insistió en que los programas de corta duración no son suficientes para construir proyectos de vida. “La permanencia es la diferencia”, insitió. La líder indicó que los procesos sostenidos permiten crear vínculos, desarrollar habilidades y darles a los jóvenes una perspectiva de futuro.

Participación, confianza y corresponsabilidad

Cerca de 400 líderes de todos los sectores se dieron cita en el Valle del Cauca para hablar del futuro del departamento. | Foto: Caracol Radio Ampliar Cerca de 400 líderes de todos los sectores se dieron cita en el Valle del Cauca para hablar del futuro del departamento. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Respecto de las condiciones óptimas en las que las juventudes colombianas podrían explorar sus capacidades, Carlos Valencia, líder juvenil de Tumaco y consejero nacional de Juventudes y de Participación Ciudadana, destacó que los jóvenes necesitan recuperar la confianza y tener la certeza de que su participación puede incidir en las decisiones públicas.

También llamó a fortalecer el intercambio entre generaciones y a evitar que las nuevas voces queden por fuera de las conversaciones sobre el futuro del país.

Laura Sofía Sánchez, líder juvenil de la Comuna 19 de Cali Carlos Valencia, líder juvenil de Tumaco. | Foto: Caracol Radio Ampliar Laura Sofía Sánchez, líder juvenil de la Comuna 19 de Cali Carlos Valencia, líder juvenil de Tumaco. | Foto: Caracol Radio Cerrar

De esta manera, el panel coincidió en que la responsabilidad de conectar a los jóvenes con las oportunidades no puede recaer únicamente en ellos o en las instituciones educativas. El sector privado también debe involucrarse, abrir espacios de formación y empleo, acompañar los procesos y ofrecer mentorías. La propuesta, en palabras de los participantes, es pasar de iniciativas aisladas a compromisos de largo plazo.

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