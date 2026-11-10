¿Cómo ha marcado el contrabando a Colombia? Expertos analizan posibles vías para erradicarlo

En una nueva conversación de Economías Criminales y Seguridad Territorial, Alberto Lozano, director de InfoLaft y exdirector de la UIAF; Juan Gonzalo Zapata, investigador de Fedesarrollo y Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana propusieron fortalecer la coordinación entre autoridades, mejorar el control aduanero y garantizar una gestión transparente de los puertos para combatir el contrabando.

Desde distintas orillas, plantearon revisar la política tributaria para evitar que los impuestos excesivos incentiven el comercio ilegal, abrir los datos de las importaciones y los pagos tributarios, y reforzar la cooperación internacional para identificar los vínculos entre el contrabando y el narcotráfico.

Asimismo, Lozano, destacó la importancia de ofrecer incentivos y trámites ágiles a las empresas legales, mejorar la trazabilidad de los productos y realizar incautaciones estratégicas para desarticular las redes criminales. Se trata, para ellos, de esfuerzos para promover la cultura de la legalidad y fortalecer la protección de la economía formal y los recursos públicos.

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