El Valle alberga el 12 % de las start-ups del país, pero aún invierte poco en ellas

¿Qué necesita Cali para consolidarse como una capital del emprendimiento en América Latina? Esa fue la pregunta que reunió a Hernando Rubio, fundador de Movii; Mónica Ricardo, gerente de Innovación y Sofisticación de la Cámara de Comercio de Cali, y Alejandro Galvis, director de Rappi Colombia, en el panel Cali: capital hemisférica del emprendimiento, durante el Festival Valle Inspira 2026. La conversación giró en torno a las fortalezas naturales de la región para crear empresas; y a su aparente contradicción con los desafíos que enfrenta para llevarlas a crecer y competir en mercados internacionales.

Mónica Ricardo, presentando datos del Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina (GEIAL), puso sobre la mesa el desafío de movilizar al sector empresarial para respaldar a los nuevos emprendimientos. “Tenemos el 12 % de las start-ups del país, pero la inversión que tenemos es poca, entonces hay que jugar en equipo; queremos generar más casos como Rappi, ¿pero dónde están los corporativos invirtiendo para eso?”, planteó.

La pregunta apunta a una de las dificultades del ecosistema regional: no basta con que surjan nuevas empresas (cifra en la cual la misma fuente posiciona la ciudad entre los primeros lugares); también hacen falta capital y alianzas que les permitan consolidarse y competir en mercados más grandes. Para Ricardo, el potencial tampoco se limita a compañías en un solo sector. El Valle cuenta con una oferta exportadora diferenciada muy bien calificada, pero todavía hay mucho espacio para ampliar su presencia en otros países.

“Tenemos el primer lugar en la canasta exportadora en tener productos realmente diferentes en el mundo, pero solo una de cada cinco de nuestras empresas exportan recurrentemente”, señaló. La cifra, sostuvo, invita a preguntarse qué podría lograr la región si más empresas consiguieran sostener su actividad exportadora.

La necesidad de pensar en grande también es clave para Alejandro Galvis, director de Rappi Colombia. El directivo vinculó esa ambición con una característica que considera parte de la identidad regional: la capacidad de sobreponerse a las dificultades y perseverar frente a proyectos exigentes.

“El ejemplo con que crecimos nosotros de sobreponerse a la adversidad, tener un sueño grande, y estar convencidos a nivel celular de que se va a poder, hace parte de nuestro ADN valluno”, afirmó. Respaldando los argumentos de Ricardo, resaltó que posiblemente hace falta ver eso reflejado en los portafolios de inversión de los propios empresarios vallecaucanos.

Galvis también se dirigió a los pequeños emprendedores explicando las condiciones que considera debe reunir un emprendimiento para conseguir financiación: una buena idea, la capacidad de probarla rápidamente, un mercado suficientemente amplio y una lectura acertada del contexto. No se trata solamente de tener una iniciativa novedosa, sino de demostrar que puede responder a una oportunidad real.

En esa apuesta por ampliar las posibilidades de los negocios entran a jugar herramientas como la inteligencia artificial. El mismo Galvis y otros participantes destacaron la importancia de incorporarla tempranamente en la operación de nuevas empresas y de acercar su aprendizaje aplicado a la administración empresarial a colegios y universidades. Para él, su uso ya empieza a funcionar como un insumo básico para competir, con herramientas capaces de asumir tareas que antes requerían equipos especializados o mayores recursos humanos.

Hernando Rubio, fundador de Movii, amplió la discusión sobre el papel que puede cumplir la tecnología en la transformación productiva, particularmente en el campo. A su juicio, existe una oportunidad para que los campesinos incorporen herramientas digitales a sus actividades y puedan llevar el agro a otro nivel.

También llamó la atención sobre la necesidad de trabajar de manera más articulada como empresarios y emprendedores, refiriéndose a la falta de inversión en start-ups planteada por Ricardo: “Tenemos un talento tremendo, eso nos lo creemos, pero no estamos trabajando en equipo, y eso creo que también nos lo creemos”.

La conversación dejó así una tarea que va más allá de continuar promoviendo la creación de empresas: conectar el talento regional con inversión, conocimiento y oportunidades para crecer. El reto, en últimas, es que el Valle no solo sea un lugar donde nacen emprendimientos, sino también donde estos encuentren las condiciones para convertirse en compañías capaces de competir en Colombia y en el mundo.