La experiencia de las empresas públicas: lecciones sobre transformación y dinamismo empresarial

El foro Empresas Públicas: gestión con liderazgo, reunió líderes y expertos en gestión pública a una conversación que partió con la instalación de Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media. | Foto: Caracol Radio

El evento abrió con la intervención de Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, quien señaló el valor de las empresas públicas en el territorio nacional y la importancia de una gestión adecuada de las mismas desde el entendimiento de su función como garante de las necesidades básicas de la ciudadanía.

“La relación más íntima del ciudadano con el Estado no pasa por el Congreso, sino por la vida cotidiana. Y por esa vida cotidiana pasan las empresas públicas”, aseguró.

Para Santos, el Estado llega a los territorios a través del correcto manejo de esas organizaciones y existen ejemplos de ello en Colombia, que los líderes de diferentes sectores y población necesitan entender para dirigir a sus entidades en torno a la garantía de derechos y el cierre de brechas.

“La gestión de las empresas públicas va al corazón de resolver los problemas estructurales de los territorios aislados. Es importante saber qué significa un liderazgo ejemplar en esta área”, concluyó.

La transformación de EmCali

Roger Mina, gerente general de Emcali, alertó al Estado y a las empresas públicas para priorizar la reducción de la pobreza energética. | Foto: Caracol Radio Ampliar Roger Mina, gerente general de Emcali, alertó al Estado y a las empresas públicas para priorizar la reducción de la pobreza energética. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Empresas Municipales de Cali (EmCali) fue una de las entidades encargadas de pasar al tablero, dada su reciente recuperación. Roger Mina, gerente general de la empresa inició por recordar que hoy 5 millones de personas no tienen acceso a agua potable en Colombia. Un millón más no tiene fluido eléctrico garantizado.

Según Mina, una de las razones de esos indicadores es el diseño de las normativas y las redes de servicios públicos en Colombia. “Nadie tiene que resignarse a vivir sin servicios públicos, garantizarlos debe ser un propósito de Estado. Cuando hablamos de empresas públicas, estamos hablando de permitir la vida humana con dignidad a través de proveer servicios esenciales”, aseguró.

Con esto dicho, el gerente dio a conocer los propósitos de EmCalipara llevar al siguiente nivel sus servicios, a través de proyectos que atienden distintos frentes. “Nuestro objetivo es poner al usuario en el centro de todo, pensar en la infraestructura del futuro y garantizar la sostenibilidad ambiental y financiera”.

Algunos de los anuncios que realizó, incluyen una mejor atención al usuario, con avances en data centers, centros de experiencia digital y renovación de su flota vehicular. También, se proyectan a gestar una infraestructura resiliente con un plan de inversión en alcantarillado y tratamiento de aguas, una renovación al alumbrado público y apuestas por la energía renovable. Según este proyecto, Cali sería la primera ciudad con un alumbrado 100% LED y telegestionado a partir de los próximos dos años.

¿Qué hace a ISA tan importante?

Gabriel Melguizo, vicepresidente de Transmisión de Energía de ISA, invitó a enfocar a las empresas públicas en generar valor a través de la creación de consensos. | Foto: Caracol Radio Ampliar Gabriel Melguizo, vicepresidente de Transmisión de Energía de ISA, invitó a enfocar a las empresas públicas en generar valor a través de la creación de consensos. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por otro lado, Gabriel Melguizo, vicepresidente de Transmisión de Energía de ISA presentó el caso de esa compañía. “Somos promotores de la adopción de innovación y líderes en innovación de transmisión energética en Latinoamérica”, señaló.

Melguizo relató los pasos más importantes que dio ISA a lo largo de su historia como empresa de transmisión de energía eléctrica. Desde cómo ha mantenido su carácter público en toda su trayectoria, pasando por sus avances en la región gracias a su expansión como empresa internacional en países como Perú, Brasil y Chile.

Para el vicepresidente, los factores determinantes que ubican a ISA como una pieza clave en el ecosistema de las empresas públicas de Colombia varían entre su estilo de planeación de proyectos a largo plazo, su gestión de las dificultades corporativas y, especialmente, el conocimiento empresarial que han reunido a lo largo de sus años de funcionamiento.

“Hemos desarrollado nuevas capacidades organizacionales que nos llevaron a donde estamos ahora. ISA es una organización ambiciosa que se enorgullece de ser pública”, concluyó.

Lo que podemos aprender de Chile

La conversación reunió expertos internacionales de las empresas públicas de Chile y de la banca multilateral para explorar nuevas posibilidades de gestión pública para Colombia. | Foto: Caracol Radio Ampliar La conversación reunió expertos internacionales de las empresas públicas de Chile y de la banca multilateral para explorar nuevas posibilidades de gestión pública para Colombia. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Finalmente, Lysette Henríquez, exconsejera del Sistema de Empresas Públicas de Chile, y Nicolás Mendioroz, director de Infraestructura del CAF, expusieron de forma general los elementos organizacionales en los que Colombia puede fijarse gracias a su desempeño en el país austral.

La intervención de Henríquez resonó con las conclusiones que expresaron los diferentes expertos del encuentro: explicó que “la propiedad pública no garantiza nada por sí sola, sino que lo determinante es la calidad del Estado como dueño”.

A propósito del papel de este último dentro del manejo de las empresas públicas, la conversación abordó el camino a seguir para que estas entidades mantengan sus proyectos a largo plazo y no se vean afectadas por cambios desde lo político.

La ex consejera expuso que, en Chile, muchas de las empresas no tienen permitido abrirse al mercado para generar dividendos que ayuden a su sostenimiento, y que hacerlo, puede ser una medida para “blindar” a las entidades de cambios arbitrarios entre periodos de gobierno.

Igualmente, en ese país ninguna de las empresas depende directamente de un ministerio; únicamente de sus directores. Eso, explicaron ambas voces, evita que se presten para manejos irregulares.

“Todo el tiempo que se gasta en elegir directores profesionalizados es una buena inversión para las empresas públicas”, concluyó Henríquez.

Con esto, Mendioroz invitó a discernir entre manejos irregulares que pueden existir en cualquier empresa y los que se pueden tomar como propios de una empresa pública. “Pongamos la misma vara para todos, empresas públicas, privadas y mixtas, a la hora de justificar los nombramientos y las decisiones de política pública”.